Футуристический самолет будет эксплуатироваться без пилота и в нем смогут разместиться два пассажира.

У китайской компании Space Transportation довольно амбициозные планы. В не столь отдаленном будущем компания хочет реализовать путешествие на гиперзвуковых скоростях. Ожидается, что уже в 2031 году реактивный самолет доставит пассажиров к краю космоса на скорости выше 5 Маха.

Фото: Space Transportation

Компания, также известная как Lingkong Tianxing Technology, объявляет о нескольких важных шагах на пути к этой амбициозной цели. В конце октября прототип Yunxing прошел успешные испытания, а в ноябре сверхзвуковой самолет Cuantianhou был представлен на выставке Space Tech Expo Europe в Бремене.

Дизайн Cuantianhou, что в переводе означает «летающая обезьяна», поразительно напоминает легендарный SR-71 Blackbird компании Lockheed. Сходство конструкции невозможно отрицать. Крылья и расположение двигателей также очень похожи на Blackbird.

SR-71 Blackbird. Фото: ВВС США

SR-71 использовался США в качестве самолета-разведчика во время холодной войны. Blackbird на сегодняшний день считается самым быстрым самолетом в мире. В 1976 году он достиг скорости 3,3 Маха.

Компания Space Transportation хочет побить этот рекорд. Ожидается, что уменьшенный прототип Yunxing, поднявшийся в воздух в конце октября, сможет развивать скорость до 4 Маха. На данный момент неизвестно, какая скорость была достигнута во время испытательного полета в октябре.

Сверхзвуковой самолет Yunxing, близкий к серийному производству, должен впервые взлететь в 2027 году и вместить 50 пассажиров. Space Transportation пока не сообщает, когда состоятся первые коммерческие полеты.

Компания хочет достичь на машине скорости 5 Маха и таким образом преодолеть маршрут от Пекина до Нью-Йорка примерно за 2 часа.

«Большая проблема — это технологии, а еще одна большая проблема — авиационные правила разных стран», — сказал Фань Дэн в разговоре с порталом SpaceNews.

Самолет Cuantianhou, представленный в Бремене, имеет длину 11,8 метра, размах крыльев 4,4 метра и массу при взлете около 4500 килограммов. Он преодолеет 3000 километров и пролетит на высоте около 20 километров. Планируется, что первый полет Cuantianhou состоится в следующем году.

В дальнейшем самолет будет постоянно дорабатываться. Окончательная версия, первый полет которой запланирован на 2031 год, в конечном итоге станет космическим самолетом, который достигнет края космоса.

Китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou. Фото: Space Transportation

Фань Дэн не объяснил, что именно это означает. В любом случае космическому самолету потребовалась бы значительно большая высота полета. Космос начинается только на воображаемой линии Кармана (это так называемая граница космоса и Земли), которая находится на высоте 100 километров над уровнем моря.

По словам руководителя Space Transportation, реактивному самолету не потребуются пилоты. Взлеты, посадки и крейсерские полеты должны осуществляться полностью автономно. Перевозить можно только двух пассажиров.

Cuantianhou. Фото: Space Transportation

Технология привода окончательной версии Cuantianhou также во многом неясна. С одной стороны, идут разговоры о нормальном горизонтальном взлете и посадке. С другой стороны, вертикальный взлет и вертикальная посадка упоминаются и в репортаже SpaceNews, который цитируют ряд других СМИ.

Но есть вероятность, что SpaceNews соединили возможности Cuantianhou и его прототипа Yunxing. По крайней мере, в видеоанимациях и компьютерных изображениях на сайте Space Transportation можно увидеть только Yunxing, выполняющего маневр, напоминающий приземление ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Однако нельзя исключать, что Cuantianhou запустится с ракетным ускорителем, который будет сброшен позже во время полёта. В крейсерском полете он будет оснащен двумя двигателями Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE), так называемым вращающимся детонационным двигателем. Пока неизвестно, насколько быстро сможет летать Cuantianhou.

Что на самом деле станет с этим самолетом, пока неизвестно. Концепция проекта звучит довольно амбициозно, но конкретных успехов в разработке таких машин пока мало.

Китай опирается на культовый дизайн 1960-х годов в сочетании с неясными инструкциями, запутанной информацией и труднодостижимыми целями. Некоторые авиационные эксперты также видят в этом проекте один из широко анонсированных продуктов, которые так и не были реализованы.