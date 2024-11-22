Европейская компания подала заявление о защите от банкротства в США. Обязательства перед поставщиками и сотрудниками должны быть выполнены.

Вечером в четверг, 21 ноября, стало известно, что Northvolt, бывшая ведущая европейская компания по производству аккумуляторов, подала заявку на защиту от банкротства в соответствии с главой 11 в США в рамках специальной процедуры банкротства в соответствии с местным законодательством. Это решение затронет Northvolt AB и восемь дочерних компаний. В ходе этого процесса в проблемную компанию будет вложено в общей сложности 245 миллионов долларов (100 миллионов из которых поступят от существующего клиента).

Фото: Northvolt

Как сообщалось, компания Northvolt, которую в начале года считали большой европейской надеждой на создание экологически чистых аккумуляторов для электромобилей, потерпела неудачу. С момента основания в 2016 году в компанию было инвестировано $15 млрд, в том числе от таких инвесторов, как Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens и JPMorgan. Но в 2024 году не удалось найти достаточно свежих денег для поддержания деятельности в прежнем режиме — 20 процентов рабочих мест было сокращено, а предприятия закрыты. BMW отозвала заказ на сумму два миллиарда евро. В 2023 году убытки составили $1,2 млрд, цифр на 2024 год нет.

«Northvolt продолжит работать в обычном режиме во время реорганизации, подобно другим международным компаниям, которые использовали процесс Главы 11 для реорганизации своих финансовых обязательств», — говорится в официальном заявлении компании.

Сообщается, что компания продолжит осуществлять поставки своим клиентам, одновременно выполняя свои обязательства перед ключевыми поставщиками и выплачивая заработную плату сотрудникам. Процесс реструктуризации согласно Главе 11 в Соединенных Штатах отличается от процесса банкротства или административного управления в Швеции или многих других странах.

Судебное разбирательство по Главе 11 защищает Northvolt от кредиторов на определенный период времени, пока они могут отстаивать свои требования. Несмотря на то, что компания подлежит рассмотрению в суде по делу о банкротстве, бизнес может продолжаться, а руководство может остаться.

Генеральный директор и соучредитель Northvolt Питер Карлссон больше не цитируется в пресс-релизе; вместо него выступает Том Джонстон, временный председатель совета директоров.

Посредством этого процесса Northvolt хочет получить «доступ к новым источникам финансирования», включая примерно $145 млн в виде денежного залога. Кроме того, один из существующих клиентов Northvolt обязался предоставить новое финансирование в размере $100 млн для поддержки операций Northvolt в форме финансирования должника во владении (DIP). Это особый вид финансирования для компаний, реструктуризация которых осуществляется в рамках процедуры Главы 11.

NorthVOLT Ett, то есть завод Gigafactory в Шеллефтео (Швеция), и лаборатории Northvolt в Вестеросе продолжат работать, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами. Northvolt Germany и Northvolt North America (Канада) также будут финансироваться отдельно и продолжат работать вне процедур Главы 11, «как обычно, в качестве важных компонентов стратегического позиционирования».

«Этот решающий шаг позволит Northvolt продолжить свою миссию по созданию внутренней европейской промышленной базы для производства аккумуляторов. Несмотря на краткосрочные проблемы, этот шаг по укреплению нашей структуры капитала позволит удовлетворить постоянный рыночный спрос на электрификацию транспортных средств», — говорится в заявлении Тома Джонстона, временного председателя совета директоров.

Теперь они хотят построить «более устойчивую компанию».