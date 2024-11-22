Steam установил новые, более строгие правила оформления сезонных абонементов и дополнительного контента, созданного для уже выпущенной видеоигры в своих рекомендациях для разработчиков. Особенно от этого выигрывают геймеры.

Совсем недавно Steam разозлил геймеров в Европе новыми правилами защиты молодежи. С 15 ноября 2024 года с платформы исчезли многие игры — по крайней мере, временно. Затронуты инди-игры, а также более известные релизы, такие как Ark 2 или Subnautica 2.







Но всё может измениться в любой момент. Некоторые игры с тех пор снова появились. На самом деле издателям или разработчикам достаточно будет добавить возрастной рейтинг. С другой стороны, дальнейшее изменение правил Steam определенно положительно скажется на игровом сообществе.

Как сообщает PC-Games N, Valve ужесточила правила Steam для разработчиков, когда дело касается сезонных абонементов (расширенная версия бесплатного игрового пути) и поставки DLC (дополнительный контент, созданный для уже выпущенной видеоигры, распространяемый через интернет издателем игры).

Соответственно, в будущем разработчикам придется указывать конкретную дату выхода каждого отдельного DLC в сезонных абонементах.

Соответствующее содержание дополнительного контента также должно быть точно указано. Более строгий набор правил впервые обнаружил Павел Джундик с сайта отслеживания SteamDB.

Согласно новым правилам, сезонные абонементы — это «покупаемые DLC с обещанием доставлять пользователям будущий контент». Выпуски DLC могут происходить отдельно или в виде дополнительного контента, который разблокируется в основной игре.

По мнению Steam, новое требование указывать конкретные даты выпуска является обязательством как перед платформой, так и перед геймерами. В частности, в нем говорится:

«Если вы не желаете четко сообщать, какой контент включен в каждое DLC и когда каждое DLC будет готово к запуску, вам не следует предлагать сезонный абонемент в Steam».

Однако дату релиза, безусловно, можно перенести, если разработка DLC задержится. В этом случае дата релиза может быть перенесена максимум на три месяца.

В противном случае Steam может наказать разработчиков или издателей, лишив платформу возможности приобретать Season Pass, и все пользователи автоматически получат свои деньги обратно. У геймеров также есть эта возможность, если DLC, обещанный в сезонном абонементе, вообще не выйдет.

По мнению наблюдателей, пока это происходит не так часто. Однако для геймеров это, по крайней мере, означает право на возмещение, если приобретенный ими дополнительный пакет (к игре) вообще не опубликован или опубликован слишком поздно.