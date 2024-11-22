Поставка на Украину артиллерии чешского производства, которая является производной от известной гаубицы DANA, была анонсирована в конце февраля этого года. В конце октября министерство обороны Нидерландов сообщило, что поставка завершилась летом. Это означает очень быструю реализацию поставки производителем в виде Excalibur Army, для которого Украина стала первым заказчиком этой новейшей пушки-гаубицы (другая гаубица Morana все еще находится на этапе испытаний).
Информация о том, что украинцы заинтересовались этим типом артиллерии, появилась еще до 2022 года, когда они приобрели модернизированные самоходные гаубицы DANA M2.
Первые несколько изображений 155-мм самоходной артиллерийской установки DITA, подаренной голландцами:
Помимо подтверждения поставок чешской разработки, было объявлено о передаче в дар еще шести единиц. Таким образом, Нидерланды используют свободные мощности европейской оружейной промышленности для поддержки Украины.
Возвращаясь к уже поставленной DITA, — на ней имеется маскировочная сеть, а за ней расположена гаубица 2С1 «Гвоздика».
DITA — самоходная 155-мм гаубица на шасси грузовика Tatra 815 в конфигурации 8х8. Машина оснащалась бронированной кабиной. Длина основного ствола вооружения составляет 45 калибров. Поэтому он длиннее, чем у упомянутого AHS DANA (L/36,6), но короче, чем у самых современных образцов этого типа (например, словацкой AHS Zuzana 2), у которой длина ствола составляет 52 калибра.
В DITA это орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 39 км с использованием донных газогенераторных боеприпасов. Время перехода из походного положения к освоению огневой позиции и темп ухода с огневой позиции должны составлять примерно 60 секунд. Скорострельность DITA равна шести выстрелам в течение первой минуты стрельбы, постоянная скорострельность – на один выстрел в минуту. Боекомплект составляет 40 снарядов.
Общий вес гаубицы составляет 29 тонн. Её используют Украина и Азербайджан.