В социальных сетях появились первые фотографии новейшей чешской гаубицы, доставленной на Украину благодаря Нидерландам. На данный момент доставлено девять орудий этого типа.

Поставка на Украину артиллерии чешского производства, которая является производной от известной гаубицы DANA, была анонсирована в конце февраля этого года. В конце октября министерство обороны Нидерландов сообщило, что поставка завершилась летом. Это означает очень быструю реализацию поставки производителем в виде Excalibur Army, для которого Украина стала первым заказчиком этой новейшей пушки-гаубицы (другая гаубица Morana все еще находится на этапе испытаний).

Чешская колесная гаубица DITA. Фото: Excalibur Army

Информация о том, что украинцы заинтересовались этим типом артиллерии, появилась еще до 2022 года, когда они приобрели модернизированные самоходные гаубицы DANA M2.

Первые несколько изображений 155-мм самоходной артиллерийской установки DITA, подаренной голландцами:





Помимо подтверждения поставок чешской разработки, было объявлено о передаче в дар еще шести единиц. Таким образом, Нидерланды используют свободные мощности европейской оружейной промышленности для поддержки Украины.

Возвращаясь к уже поставленной DITA, — на ней имеется маскировочная сеть, а за ней расположена гаубица 2С1 «Гвоздика».

DITA — самоходная 155-мм гаубица на шасси грузовика Tatra 815 в конфигурации 8х8. Машина оснащалась бронированной кабиной. Длина основного ствола вооружения составляет 45 калибров. Поэтому он длиннее, чем у упомянутого AHS DANA (L/36,6), но короче, чем у самых современных образцов этого типа (например, словацкой AHS Zuzana 2), у которой длина ствола составляет 52 калибра.

В DITA это орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 39 км с использованием донных газогенераторных боеприпасов. Время перехода из походного положения к освоению огневой позиции и темп ухода с огневой позиции должны составлять примерно 60 секунд. Скорострельность DITA равна шести выстрелам в течение первой минуты стрельбы, постоянная скорострельность – на один выстрел в минуту. Боекомплект составляет 40 снарядов.

Чешская колесная гаубица DITA. Фото: Excalibur Army

Общий вес гаубицы составляет 29 тонн. Её используют Украина и Азербайджан.