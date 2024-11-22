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kosmos_news
Американские военные создадут новую, устойчивую к потенциальным угрозам, систему GPS
Космические силы США (USSF) планируют создать новый парк навигационных спутников. Система будет резервной сетью для текущего GPS. Спутники должны быть дешевле в производстве и более устойчивы к потенциальным угрозам.

Американские военные уже много лет планируют расширить свои возможности спутниковой навигации, чтобы повысить безопасность национальных интересов. С этой целью планируется расширить новую сеть, которая станет резервной системой для используемой в настоящее время системы GPS (Global Positioning System). В результате Космические силы США (USSF) запустили программу R-GPS (Resilient GPS).
Художественная визуализация спутника GPS III на орбите. Источник изображения: af.mil
Недавно военные выбрали четыре космические компании, которые разработают ранние концепции этой системы. Контракты были заключены с Sierra Space, L3Harris, Astranis и Axient. В течение пяти-восьми месяцев будут выбраны как минимум две компании для завершения разработки проектов и создания прототипов спутников. В конечном итоге одна из них будет выбрана для поставки первых восьми аппаратов. Ожидается, что их выведут на орбиту в 2028 году.

Стоимость описанной программы составляет около 2 миллиардов долларов. Цель — предоставить США спутниковую навигационную систему, которая будет состоять из десятков небольших спутников. Сеть должна характеризоваться более низкими производственными затратами и большей устойчивостью к потенциальным угрозам, чем используемая в настоящее время система GPS (более 30 спутников).

По информации портала C4isrnet, Космические силы ориентируются на стоимость одного спутника в пределах 50-80 миллионов долларов. 

«Это лишь малая часть тех 250 миллионов долларов, которые стоит всего лишь один спутник GPS IIIF, построенный Lockheed Martin», — говорится в публикации.

Бюджет позволит в течение пяти лет запустить в космос 24 аппарата. Стоит подчеркнуть, что потенциальным врагам будет гораздо труднее атаковать группировку, состоящую из небольших спутников, дополненную нынешней сетью более крупных подразделений. Спутники будут передавать ряд гражданских сигналов, а для военных целей будет использоваться код М. Это более безопасный сигнал нового поколения с функцией защиты от помех.

Необходимость создания таких систем диктуется текущей международной ситуацией, которая показывает, насколько уязвимы спутниковые системы к сбоям или кибератакам. Особенно учитывая новые технологии, которые разрабатывают для этой цели такие страны, как Россия, Китай и Северная Корея. 

Россия неоднократно демонстрировала возможности своих систем. Отечественные разработки доказали свою эффективность в рамках проведения СВО.
Фото: Армия США

Американская GPS особенно важна для военных, поскольку на современном поле боя она помогает, среди прочего точно определять позиции, направлять движение войск или дистанционно управляемых ракет.

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снижают эффективность систем вооружения, таких как ракеты GMLRS для систем HIMARS, ракеты M982 Excalibur, используемые в ствольной артиллерии, и беспилотные летательные аппараты.

Военные силы по всему миру становятся все более зависимыми от инфраструктуры на орбите. Поэтому страны наращивают свои космические возможности в области наблюдения Земли, связи и навигации. Стоит отметить, что для этого необходима частная промышленность, которая обеспечивает армию готовыми и зачастую проверенными решениями.

#сша #технологии #армия #космос #спутники #военные #gps #навигация
Источник: c4isrnet.com
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