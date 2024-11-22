В последнее время в социальных сетях появилось много ложной информации о том, что Еврокомиссия намерена запретить (или уже ввела запрет) ремонт транспортных средств старше 15 лет. Для миллионов владельцев таких автомобилей в Европе это будет означать необходимость замены автомобиля, что повлечет за собой высокие затраты. По мнению авторов статей, постановление призвано стать разумным способом устранить с рынка многие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, более половина из которых появились на дорогах более 15 лет назад.
В июле 2023 года Европейская комиссия представила проект новых правил, направленных на более эффективное регулирование обращения с транспортными средствами с истекшим сроком эксплуатации. Предлагаемые правила содержат четкие критерии, на основании которых будет оцениваться, подлежит ли данный автомобиль ремонту или его следует вывести из эксплуатации. Примечательно, что в тексте проекта постановления нет упоминания о запрете на ремонт транспортных средств старше 15 лет.
«Нет никакой связи между средним сроком службы автомобиля в 15 лет и каким-либо проектным обеспечением. В предлагаемых правилах нет ничего, что препятствовало бы ремонту автомобилей любого определенного возраста», — заверил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.
Он добавил, что ЕК поддерживает возможность ремонта автомобилей, а некоторые положения планируемого регулирования могут даже облегчить эту задачу в будущем. Например, после вступления планового постановления в силу автопроизводители должны будут предоставить подробные инструкции по замене и разборке деталей и узлов.
Также, по мнению юристов, специализирующихся в автомобильной отрасли, европейским владельцам старых автомобилей пока не стоит беспокоиться о том, что их машины запретят, хотя не исключено, что в ближайшие несколько лет ситуация может измениться.
Решающим фактором при принятии решения о ремонте автомобиля является его экономичность и характер повреждений, например, в результате дорожно-транспортного происшествия. Хотя постановление Европейского парламента и Совета регулирует критерии оценки ремонтопригодности транспортных средств, оно не запрещает ремонт транспортных средств старше 15 лет.
Стоит отметить, что в случае попадания в ДТП двухлетнего автомобиля, в котором были повреждены элементы конструкции, ремонт также запрещен именно в силу характера повреждений. Однако на данный момент запретить ремонт транспортных средств старше 15 лет не планируется, пока ремонт экономически возможен и не касается ущерба, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Цель нового регулирования состоит в том, чтобы сократить количество старых машин, оставленных, например, в сельской местности и в гаражах, а также автомобилей, незаконно вывозимых и продаваемых как «бывшие в употреблении».
По предложению комиссии, автомобили, которые уже не подлежат ремонту, так называемые «автомобили с истекшим сроком эксплуатации» — придется отправлять в компании по переработке, где они будут утилизированы должным образом.
Идея состоит в том, чтобы положить конец определенному виду мошенничества. Ежегодно по статистики государств-членов исчезают от 3 до 4 миллионов старых автомобилей. Многие из них незаконно вывозятся и продаются как «подержанные автомобили», хотя на самом деле они уже непригодны для использования. Такие автомобили, ошибочно считающиеся подержанными, часто оказываются на свалках.
«По нашему мнению, отсутствие ясности относительно того, что представляет собой автомобиль с истекшим сроком эксплуатации, является одной из самых больших юридических лазеек, которые в настоящее время используются для обхода правил ЕС», — подчеркнул представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.