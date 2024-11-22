Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Еврокомиссия не будет запрещать ремонт старых авто, а лишь сократит непригодные для езды машины
Вопреки тому, что недавно можно было прочитать в социальных сетях, Европейская комиссия не ввела запрет на ремонт старых автомобилей. Предлагаемые правила лишь сократят количество машин, непригодных для движения.

В последнее время в социальных сетях появилось много ложной информации о том, что Еврокомиссия намерена запретить (или уже ввела запрет) ремонт транспортных средств старше 15 лет. Для миллионов владельцев таких автомобилей в Европе это будет означать необходимость замены автомобиля, что повлечет за собой высокие затраты. По мнению авторов статей, постановление призвано стать разумным способом устранить с рынка многие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, более половина из которых появились на дорогах более 15 лет назад.


В июле 2023 года Европейская комиссия представила проект новых правил, направленных на более эффективное регулирование обращения с транспортными средствами с истекшим сроком эксплуатации. Предлагаемые правила содержат четкие критерии, на основании которых будет оцениваться, подлежит ли данный автомобиль ремонту или его следует вывести из эксплуатации. Примечательно, что в тексте проекта постановления нет упоминания о запрете на ремонт транспортных средств старше 15 лет.


«Нет никакой связи между средним сроком службы автомобиля в 15 лет и каким-либо проектным обеспечением. В предлагаемых правилах нет ничего, что препятствовало бы ремонту автомобилей любого определенного возраста», — заверил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

Он добавил, что ЕК поддерживает возможность ремонта автомобилей, а некоторые положения планируемого регулирования могут даже облегчить эту задачу в будущем. Например, после вступления планового постановления в силу автопроизводители должны будут предоставить подробные инструкции по замене и разборке деталей и узлов.

Также, по мнению юристов, специализирующихся в автомобильной отрасли, европейским владельцам старых автомобилей пока не стоит беспокоиться о том, что их машины запретят, хотя не исключено, что в ближайшие несколько лет ситуация может измениться. 

Решающим фактором при принятии решения о ремонте автомобиля является его экономичность и характер повреждений, например, в результате дорожно-транспортного происшествия. Хотя постановление Европейского парламента и Совета регулирует критерии оценки ремонтопригодности транспортных средств, оно не запрещает ремонт транспортных средств старше 15 лет. 

Стоит отметить, что в случае попадания в ДТП двухлетнего автомобиля, в котором были повреждены элементы конструкции, ремонт также запрещен именно в силу характера повреждений. Однако на данный момент запретить ремонт транспортных средств старше 15 лет не планируется, пока ремонт экономически возможен и не касается ущерба, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Цель нового регулирования состоит в том, чтобы сократить количество старых машин, оставленных, например, в сельской местности и в гаражах, а также автомобилей, незаконно вывозимых и продаваемых как «бывшие в употреблении».

По предложению комиссии, автомобили, которые уже не подлежат ремонту, так называемые «автомобили с истекшим сроком эксплуатации» — придется отправлять в компании по переработке, где они будут утилизированы должным образом.

Идея состоит в том, чтобы положить конец определенному виду мошенничества. Ежегодно по статистики государств-членов исчезают от 3 до 4 миллионов старых автомобилей. Многие из них незаконно вывозятся и продаются как «подержанные автомобили», хотя на самом деле они уже непригодны для использования. Такие автомобили, ошибочно считающиеся подержанными, часто оказываются на свалках.

«По нашему мнению, отсутствие ясности относительно того, что представляет собой автомобиль с истекшим сроком эксплуатации, является одной из самых больших юридических лазеек, которые в настоящее время используются для обхода правил ЕС», — подчеркнул представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.



#автомобили #европа #транспорт #ес
Источник: energetyka24.com
+
Написать комментарий (0)
Changan объявила цены на обновлённую модель CS75 Plus для российского рынка
Honda в январе запустит производство твердотельных батарей с целью тестирования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
23
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
5
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
6
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
4
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Евгений Королев
11:08
Ты еще скажи, что надо было назвать ишак, в честь тебя )))
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Мефодий
11:06
расписному рецедевисту нравится? ну-ка побалакай на мове, а я пока ружо перезаряжу, тебе куды в зад или в перед, любитель бананов?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:06
Ну для адекватности надо взять линейку процессоров разных поколений с одинаковым количеством ядер и материнских плат разных поколений - выставить им одинаковые частоты хотя бы по процессору и потом уж...
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
De Bill
11:04
Текст писал человек, не заставший первые аналоговые мобильные телефоны. Там выходная мощность была огого.я в начале века трубкой NMT450 в режиме набора номера соседу через стенку магнитофон надоедливы...
Что делает режим полета и может ли это сэкономить заряд батареи
Terex VS
11:04
хватит нас пердупержать, всё давно украдено до вас. Игры нормальные где? одни радужные гомонидые поделки, ради чего суету разводить?
NVIDIA предупредила о дефиците игровых видеокарт в 4 квартале 2024 года
Мефодий
11:04
Враги на мове говорят, всё как в жизни. Спасибо алкашу Григорвичу за создание симулятора отстрела кастрюлеголовых. А автора давно пора в иноагенты определить.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:03
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Бахтиер Кудратуллаев
11:03
ой да прям. нормальная игра.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Andrey Kovalchuk
10:59
Камменты "о*уенно шарящих по теме" как обычно доставляют зашкаливающей концентрацией лютой е*анины в пересчёте на 1 букву текста 😂
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
Бахтиер Кудратуллаев
10:57
я чё думаю. надо было назвать не орешник а жёлудь.
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем