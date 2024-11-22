Вопреки тому, что недавно можно было прочитать в социальных сетях, Европейская комиссия не ввела запрет на ремонт старых автомобилей. Предлагаемые правила лишь сократят количество машин, непригодных для движения.

В последнее время в социальных сетях появилось много ложной информации о том, что Еврокомиссия намерена запретить (или уже ввела запрет) ремонт транспортных средств старше 15 лет. Для миллионов владельцев таких автомобилей в Европе это будет означать необходимость замены автомобиля, что повлечет за собой высокие затраты. По мнению авторов статей, постановление призвано стать разумным способом устранить с рынка многие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, более половина из которых появились на дорогах более 15 лет назад.







В июле 2023 года Европейская комиссия представила проект новых правил, направленных на более эффективное регулирование обращения с транспортными средствами с истекшим сроком эксплуатации. Предлагаемые правила содержат четкие критерии, на основании которых будет оцениваться, подлежит ли данный автомобиль ремонту или его следует вывести из эксплуатации. Примечательно, что в тексте проекта постановления нет упоминания о запрете на ремонт транспортных средств старше 15 лет.





«Нет никакой связи между средним сроком службы автомобиля в 15 лет и каким-либо проектным обеспечением. В предлагаемых правилах нет ничего, что препятствовало бы ремонту автомобилей любого определенного возраста», — заверил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

Он добавил, что ЕК поддерживает возможность ремонта автомобилей, а некоторые положения планируемого регулирования могут даже облегчить эту задачу в будущем. Например, после вступления планового постановления в силу автопроизводители должны будут предоставить подробные инструкции по замене и разборке деталей и узлов.

Также, по мнению юристов, специализирующихся в автомобильной отрасли, европейским владельцам старых автомобилей пока не стоит беспокоиться о том, что их машины запретят, хотя не исключено, что в ближайшие несколько лет ситуация может измениться.

Решающим фактором при принятии решения о ремонте автомобиля является его экономичность и характер повреждений, например, в результате дорожно-транспортного происшествия. Хотя постановление Европейского парламента и Совета регулирует критерии оценки ремонтопригодности транспортных средств, оно не запрещает ремонт транспортных средств старше 15 лет.

Стоит отметить, что в случае попадания в ДТП двухлетнего автомобиля, в котором были повреждены элементы конструкции, ремонт также запрещен именно в силу характера повреждений. Однако на данный момент запретить ремонт транспортных средств старше 15 лет не планируется, пока ремонт экономически возможен и не касается ущерба, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Цель нового регулирования состоит в том, чтобы сократить количество старых машин, оставленных, например, в сельской местности и в гаражах, а также автомобилей, незаконно вывозимых и продаваемых как «бывшие в употреблении».

По предложению комиссии, автомобили, которые уже не подлежат ремонту, так называемые «автомобили с истекшим сроком эксплуатации» — придется отправлять в компании по переработке, где они будут утилизированы должным образом.

Идея состоит в том, чтобы положить конец определенному виду мошенничества. Ежегодно по статистики государств-членов исчезают от 3 до 4 миллионов старых автомобилей. Многие из них незаконно вывозятся и продаются как «подержанные автомобили», хотя на самом деле они уже непригодны для использования. Такие автомобили, ошибочно считающиеся подержанными, часто оказываются на свалках.