На кадрах запуска Starship можно увидеть невероятную мощность двигателей Raptor.

Шестой полет гигантской ракеты Starship прошел не совсем по плану. Хотя управляемое приводнение разгонного блока прошло без проблем, захват сверхтяжелого ракеты-носителя был отменен в последнюю секунду.

Фото: SpaceX

До этого самая большая ракета, когда-либо построенная, совершила успешный запуск. Все двигатели Raptor сработали одновременно и вывели ракетную систему на околоземную орбиту.

SpaceX 21 ноября опубликовала фотографии, показывающие двигатели Starship вблизи. Суммарная мощность 4 двигателей Boeing 747 производит лишь половину тяги двигателя Raptor — а у Starship их 33, пишет на X глава SpaceX Илон Маск.







Гигантская ракета SpaceX во время запуска генерирует тягу в 75 620 килоньютонов (кН), что, согласно англо-американской системе измерений, означает тягу в 17 миллионов фунтов. Это делает Starship самой мощной ракетой, когда-либо взлетавшей.

Система космического запуска НАСА (SLS) имеет тягу 39 144 кН или 8,8 миллиона фунтов. Ракета «Сатурн-5» программы «Аполлон» развивала тягу 33 806 кН или 7,6 миллиона фунтов.

На изображениях SpaceX также виден огромное пламя в виде ромбовидной структуры, которое образуют 33 двигателя Raptor во время запуска. Эту структуру еще называют узлом Маха или ромбом Маха, поскольку это явление названо в честь физика Эрнста Маха.





Такие ударные образования возникают, когда необходимо выровнять большие перепады давления между газами двигателя и атмосферным воздухом. Подобные образования встречаются, например, в форсажных камерах авиационных двигателей.

На Starship можно увидеть несколько огромных узлов Маха. В двигателях меньшего размера узлы меньше, но необычное образование часто имеет более узнаваемую волнообразную форму.







