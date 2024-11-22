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kosmos_news
SpaceX опубликовала фотографии, показывающие двигатели Starship вблизи
На кадрах запуска Starship можно увидеть невероятную мощность двигателей Raptor.

Шестой полет гигантской ракеты Starship прошел не совсем по плану. Хотя управляемое приводнение разгонного блока прошло без проблем, захват сверхтяжелого ракеты-носителя был отменен в последнюю секунду.

Фото: SpaceX 

До этого самая большая ракета, когда-либо построенная, совершила успешный запуск. Все двигатели Raptor сработали одновременно и вывели ракетную систему на околоземную орбиту.

SpaceX 21 ноября опубликовала фотографии, показывающие двигатели Starship вблизи. Суммарная мощность 4 двигателей Boeing 747 производит лишь половину тяги двигателя Raptor — а у Starship их 33, пишет на X глава SpaceX Илон Маск.


Гигантская ракета SpaceX во время запуска генерирует тягу в 75 620 килоньютонов (кН), что, согласно англо-американской системе измерений, означает тягу в 17 миллионов фунтов. Это делает Starship самой мощной ракетой, когда-либо взлетавшей.

Система космического запуска НАСА (SLS) имеет тягу 39 144 кН или 8,8 миллиона фунтов. Ракета «Сатурн-5» программы «Аполлон» развивала тягу 33 806 кН или 7,6 миллиона фунтов.

На изображениях SpaceX также виден огромное пламя в виде ромбовидной структуры, которое образуют 33 двигателя Raptor во время запуска. Эту структуру еще называют узлом Маха или ромбом Маха, поскольку это явление названо в честь физика Эрнста Маха.


Такие ударные образования возникают, когда необходимо выровнять большие перепады давления между газами двигателя и атмосферным воздухом. Подобные образования встречаются, например, в форсажных камерах авиационных двигателей.

На Starship можно увидеть несколько огромных узлов Маха. В двигателях меньшего размера узлы меньше, но необычное образование часто имеет более узнаваемую волнообразную форму.





#ракеты #spacex #starship #двигатели #ракетостроение #raptor
Источник: x.com
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