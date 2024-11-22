Ожидается, что первая термоядерная электростанция британской компании Tokamak Energy будет производить достаточно энергии для 70 000 домохозяйств.

Почти бесконечно чистую энергию обещает ядерный синтез. Несмотря на множество исследовательских проектов по этому вопросу, ученые осторожно относятся к срокам реализации таких инициатив. Вряд ли кто-то ожидает, что энергия термоядерного синтеза сможет менее чем за 30 лет дать больше энергии, чем необходимо для воспламенения и стабилизации плазмы, температура которой превышает 100 миллионов градусов Цельсия. Это необходимо для того, чтобы атомные ядра сливались в цепной реакции и высвобождали энергию.

Экспериментальный реактор ST40. Фото: Tokamak Energy

Британская компания Tokamak Energy настроена более позитивно. С помощью ядерного реактора яйцевидной формы она хочет добиться чистого прироста энергии в следующем десятилетии.

Компания только что завершила инвестиционный раунд, собрав 125 миллионов долларов. Tokamak Energy сообщила инвесторам, что пилотная электростанция может быть введена в эксплуатацию уже в 2034 году, сообщает 20 ноября издание The Telegraph.

Её мощность должна составить 800 мегаватт. К середине 2030-х годов должен быть достигнут профицит энергии в 85 мегаватт. По данным компании, этого было бы достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и обогревом более 70 000 американских домов.

Причина, по которой Tokamak Energy хочет достичь этого результата так быстро, что, как ожидается, произойдет в ходе экспериментов стоимостью в миллиарды долларов в международных исследовательских проектах не раньше конца 2039 года, связана с формой реактора. Термоядерные реакторы токамака обычно имеют более D-образную форму. А вот модель от Tokamak Energy имеет форму яйца.

Это конструктивное решение предназначено для достижения более высокого внутреннего сжатия, что положительно влияет на эффективность, стабильность плазмы и экономическую эффективность. С помощью экспериментального реактора ST40 плазма с температурой 100 миллионов градусов Цельсия была получена уже в 2022 году.

Для пилотной электростанции будет построена более крупная версия реактора. Как и ST40, он будет использовать магниты HTS (высокотемпературные сверхпроводники). Они сохраняют свою сверхпроводимость при температуре выше -196,2 градуса Цельсия. Их по-прежнему необходимо сильно охлаждать, но в меньшей степени, чем обычные сверхпроводники. По данным Tokamak Energy, это делает их более чем в 5 раз более энергоэффективными. Технология вселяет уверенность компании в том, что вскоре она сможет получить чистую прибыль от энергетики.

В Tokamak Energy также уверены, что стоимость производства энергии сможет конкурировать с другими видами энергии. Первоначальная цель — $70 за мегаватт-час.

Опыт, полученный на пилотной установке, будет использован для повышения эффективности и снижения цены до $50 за мегаватт-час. Этого можно достичь только к 2040 году. При такой цене термоядерный синтез будет дешевле, чем обычные атомные электростанции (сейчас около $81). В зависимости от региона такая установка может даже конкурировать по цене с ветровой и солнечной энергией.