Стадион короля Салмана задуман как высокотехнологичный комплекс, с садами и деревьями. Всего планируется построить 11 футуристических стадионов.

Среди всех строительных проектов Саудовской Аравии сложно выделить самый амбициозный. В ближайшие годы там будет построен самый высокий небоскрёб и самое большое здание. И хотя, как сообщается, за короткий период времени там погибло 21 000 рабочих, страна продолжает строительство футуристического города The Line.

Фото: Populous Сейчас представлен еще один проект. В ближайшие годы на пустынной территории недалеко от столицы Эр-Рияда будет построен один из крупнейших футбольных стадионов в мире. Проект комплекса Populous был представлен несколько дней назад.

Фото: Populous Соответственно, стадион имени короля Салмана будет представлять собой нечто большее, чем просто спортивную арену. На участке и в зданиях запланированы баскетбольная и волейбольная площадки. Здесь будет бассейн олимпийских размеров, а также несколько фан-зон, торговых центров и тренировочных площадок.

Фото: Populous Вся территория будет благоустроена, что, среди прочего, видно на визуализациях. Планируется создать несколько садов. Посетители смогут прогуляться по крыше стадиона, на которой будут разбиты цветущие сады.

Фото: Populous Футбольный стадион будет рассчитан на 92 000 зрителей, включая скайбоксы (застекленные ложи с панорамным видом на поле и с выходом на отдельную трибуну), VIP-центры и залы, а также 300 мест для самых привилегированных посетителей и 2200 VIP-мест. Открытие запланировано на 2029 год. Стадион имени короля Салмана станет домашней ареной сборной Саудовской Аравии по футболу.

Фото: Populous К 2034 году в королевстве ожидают несколько масштабных мероприятий. Через 10 лет чемпионат мира по футболу пройдет в Саудовской Аравии. Всего для этого события будет построено 11 стадионов. Один из них будет расположен в городке The Line. Чтобы он постоянно получал солнечный свет, спортивный комплекс возведут на возвышенности в 350 метров.