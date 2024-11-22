Среди всех строительных проектов Саудовской Аравии сложно выделить самый амбициозный. В ближайшие годы там будет построен самый высокий небоскрёб и самое большое здание. И хотя, как сообщается, за короткий период времени там погибло 21 000 рабочих, страна продолжает строительство футуристического города The Line.
Сейчас представлен еще один проект. В ближайшие годы на пустынной территории недалеко от столицы Эр-Рияда будет построен один из крупнейших футбольных стадионов в мире. Проект комплекса Populous был представлен несколько дней назад.
Соответственно, стадион имени короля Салмана будет представлять собой нечто большее, чем просто спортивную арену. На участке и в зданиях запланированы баскетбольная и волейбольная площадки. Здесь будет бассейн олимпийских размеров, а также несколько фан-зон, торговых центров и тренировочных площадок.
Вся территория будет благоустроена, что, среди прочего, видно на визуализациях. Планируется создать несколько садов. Посетители смогут прогуляться по крыше стадиона, на которой будут разбиты цветущие сады.
Футбольный стадион будет рассчитан на 92 000 зрителей, включая скайбоксы (застекленные ложи с панорамным видом на поле и с выходом на отдельную трибуну), VIP-центры и залы, а также 300 мест для самых привилегированных посетителей и 2200 VIP-мест. Открытие запланировано на 2029 год. Стадион имени короля Салмана станет домашней ареной сборной Саудовской Аравии по футболу.
К 2034 году в королевстве ожидают несколько масштабных мероприятий. Через 10 лет чемпионат мира по футболу пройдет в Саудовской Аравии. Всего для этого события будет построено 11 стадионов. Один из них будет расположен в городке The Line. Чтобы он постоянно получал солнечный свет, спортивный комплекс возведут на возвышенности в 350 метров.
Среди всех строительных проектов Саудовской Аравии сложно выделить самый амбициозный. В ближайшие годы там будет построен самый высокий небоскрёб и самое большое здание. И хотя, как сообщается, за короткий период времени там погибло 21 000 рабочих, страна продолжает строительство футуристического города The Line.