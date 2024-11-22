Основанная только в мае прошлого года Илоном Маском компания-разработчик чат-бота xAI ищет инвесторов на Ближнем Востоке и планирует выпустить новую версию ИИ-модели Grok в декабре.

Компания Илона Маска xAI, известная своей языковой ИИ-моделью Grok, закрыла новый раунд финансирования в 5 миллиардов долларов, увеличив свою оценку до 50 миллиардов долларов, сообщает Decrypt. Последний раунд финансирования дополняет капитал, привлечённый в мае. Известно, что в текущем раунде принимали участие Valor Equity Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и суверенный фонд Катара.

Источник изображения: xAI Эти же инвестиционные компании ранее вложили в разработчика Grok шесть миллиардов долларов. Среди других компаний, которые инвестировали в проект, — Vy Capital, Fidelity Management & Research Company, Prince Alwaleed Bin Talal и Kingdom Holding.

Наряду с Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, очевидно, что теперь xAI является одним из крупных игроков в индустрии искусственного интеллекта.

В октябре генеральный директор Илон Маск расширил поиск инвесторов на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию. В то время стоимость xAI составляла 45 миллиардов долларов. В том же месяце Маск и xAI наняли производителя компьютерных чипов Nvidia для использования своей сетевой технологии Spectrum-X. Целью было расширить работу над суперкомпьютером Colossus.

Маск основал xAI в июле 2023 года для разработки искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию компании OpenAI и ее флагманскому чат-боту ChatGPT. Когда компания запустила свою деятельность в прошлом году, её конкурент OpenAI объявил, что привлек финансирование в размере 134 миллионов долларов, в результате чего начальный капитал достиг 1 миллиарда долларов.

Осенью прошлого года компания представила свой ответ ChatGPT — чат-бот Grok. Компания интегрировала языковую модель в X (ранее Twitter) для премиум-подписчиков. Однако Grok разрабатывался в спешке, что признала и xAI.

Несмотря на эти первоначальные препятствия, Grok продолжает развиваться. В августе был выпущен Grok 2, который предлагает обработку изображений, и, по словам Илона Маска, запуск следующей версии Grok запланирован на декабрь.