Чипы искусственного интеллекта востребованы как никогда, однако на рынке возможны большие колебания стоимости, а также есть проблемы с поставками чипа Blackwell.

Nvidia сообщила о 94-процентном росте продаж по сравнению с предыдущим годом. В частности, чистая прибыль выросла вдвое с $9,24 млрд до $19,04 млрд, превысив квартальную прибыль Amazon.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ожидает еще одного значительного увеличения продаж в текущем квартале. Тем не менее, лидер рынка в области ИИ-чипов сталкивается с рядом проблем — от узких мест в поставках до возможных больших колебаний рыночной стоимости своей продукции.



Чипы Nvidia чрезвычайно мощны и могут выполнять сотни задач одновременно. Они находят применение во всех секторах — от разработки чат-ботов с искусственным интеллектом до написания программного кода и открытия новых лекарств в секторе медицинских технологий.

Компании даже удалось обогнать по стоимости Apple как самую ценную технологическую компанию в мире — несмотря на то, что у нее были один или два спада на фондовом рынке. Многие эксперты отрасли не были уверены, что успех долго продлится – некоторые аналитики до сих пор в этом сомневаются.

По данным Wall Street Online, в прошлом году Nvidia увеличила свою рыночную стоимость на $2,5 трлн и в настоящее время она составляет $3,44 трлн. Эта оценка представляет собой общую стоимость всех находящихся в обращении акций Nvidia. Однако аналитики ожидают возможного колебания на 8,5 процента в обе стороны после публикации квартальных показателей. Это может изменить рыночную стоимость на целых $292 млрд — показатель доверия и неопределенности рынка к Nvidia.

В последнем квартале выручка Nvidia составила $35,08 млрд, превысив прогноз компании в $32,5 млрд. Nvidia ожидает, что в четвертом квартале 2024 года доходы вырастут на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом и составят $37,5 млрд. Причиной этому является успешная продажа мощного ИИ-чипа Blackwell. Покупатели выстраиваются в очередь, чтобы купить новый чип. Прогноз превосходит ожидания Уолл-стрит примерно на $500 млн.

Спрос растет, и, возможно, из-за него, Nvidia иногда не поспевает за производством. По данным New York Times, существуют узкие места в доставке нового чипа Blackwell, поэтому акции Nvidia упали на 1 процент в ходе торгов после закрытия.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сказала: