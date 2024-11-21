Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о значительных сокращениях техники британской армии. Особенно это затронет Королевский флот.

По данным издания Independent, британскому правительству предстоит справиться со значительной дырой в бюджете в 22 миллиарда фунтов. Сокращения в первую очередь коснутся британских ВМС и вертолетной авиации. Этот шаг также может затруднить Лондону увеличение расходов на оборону.

HMS Bulwark возвращается с задания в Средиземном море. Фото Министерство обороны Великобритании

Госсекретарь Хили заявил, что это было результатом бесхозяйственности его предшественников из Консервативной партии и что техника Королевского флота, которая должна была быть списана, уже устарела.

Речь идет о десантных кораблях HMS Bulwark, HMS Albion и фрегате HMS Northumberland. Кроме того, должен быть выведен из эксплуатации 31 вертолет: 14 тяжелых транспортных Boeing CH-47 Chinook и 17 многоцелевых Puma.

Министр обороны добавил, что в течение следующих пяти лет экономия составит 500 миллионов фунтов стерлингов. Беспилотные летательные аппараты Watchkeeper также подлежат списанию.

Консерваторы раскритиковали действия нынешней администрации и обвинили ее в неподдержке плана по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП. Также высказывались опасения по поводу потенциального сокращения численности британской армии, которая и без того выглядит скромной по сравнению с другими крупными союзниками в Европе.