Две страны лидируют в мировом развитии искусственного интеллекта: США и Китай. Обе стороны соревнуются друг с другом за наибольшее продвижение в разработках. В последние дни состоялась встреча президентов обеих стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, на которой была подтверждена необходимость сохранения ядерного арсенала под управлением людей, а не ИИ.
За ситуацией следят структуры не только со всего мира, но прежде всего из обеих упомянутых выше стран. Вопросы, связанные с ИИ, были обсуждены на собрании американо-китайского комитета по обзору экономики и безопасности Конгресса США. В отчете за 2024 год он рекомендует создать программу по образцу Манхэттенского проекта 80-летней давности для проведения исследований в области ИИ.
Однако дело не в том, что США могут отставать в развитии искусственного интеллекта. Цель Комиссии — добиться создания общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence) — то есть искусственного интеллекта на уровне, по крайней мере, равном уровню человеческого разума.
При этом комитет представил два пункта, которые помогут достичь этой цели. Конгресс учредит многолетние контракты для исполнительной власти и обеспечит финансирование компаний, находящихся на лидирующих позициях в исследовании искусственного интеллекта или облачных технологий.
В свою очередь, министр обороны США разработает систему оборонных приоритетов и распределений «DX Rating» для элементов экосистемы искусственного интеллекта. Это решение обеспечит приоритет проекта на национальном уровне.
Рекомендации Комиссии указывают на то, что все больше и больше организаций в США очень серьезно относятся к искусственному интеллекту. Придание исследованиям такого же значения, как Манхэттенскому проекту, который привел к созданию ядерного оружия, может ознаменоваться лидерством США в этой области на международной арене.
Джейкоб Хелберг, член комитета и старший советник генерального директора Palantir, в заявлении, цитируемом Reuters, сделал заявление по этому поводу.
«Страны, которые первыми воспользовались периодами быстрых технологических изменений, часто могут вызвать изменения в глобальном балансе сил. Очень важно, чтобы мы относились к ним (усилиям Китая по созданию AGI) крайне серьезно», — сказал он.