В своем последнем отчете Комитет по обзору экономики и безопасности Конгресса США рекомендует создать программу, аналогичную Манхэттенскому проекту, в контексте развития ИИ. Однако на этот раз речь идет об ИИ, который будет лучше, чем его человеческие аналоги.

Две страны лидируют в мировом развитии искусственного интеллекта: США и Китай. Обе стороны соревнуются друг с другом за наибольшее продвижение в разработках. В последние дни состоялась встреча президентов обеих стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, на которой была подтверждена необходимость сохранения ядерного арсенала под управлением людей, а не ИИ.

Гонка ИИ между США и Китаем ускоряется. В своем годовом отчете комитет Конгресса рекомендовал создать программу развития искусственного интеллекта, аналогичную Манхэттенскому проекту

За ситуацией следят структуры не только со всего мира, но прежде всего из обеих упомянутых выше стран. Вопросы, связанные с ИИ, были обсуждены на собрании американо-китайского комитета по обзору экономики и безопасности Конгресса США. В отчете за 2024 год он рекомендует создать программу по образцу Манхэттенского проекта 80-летней давности для проведения исследований в области ИИ.

Однако дело не в том, что США могут отставать в развитии искусственного интеллекта. Цель Комиссии — добиться создания общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence) — то есть искусственного интеллекта на уровне, по крайней мере, равном уровню человеческого разума.

При этом комитет представил два пункта, которые помогут достичь этой цели. Конгресс учредит многолетние контракты для исполнительной власти и обеспечит финансирование компаний, находящихся на лидирующих позициях в исследовании искусственного интеллекта или облачных технологий.

В свою очередь, министр обороны США разработает систему оборонных приоритетов и распределений «DX Rating» для элементов экосистемы искусственного интеллекта. Это решение обеспечит приоритет проекта на национальном уровне.

Рекомендации Комиссии указывают на то, что все больше и больше организаций в США очень серьезно относятся к искусственному интеллекту. Придание исследованиям такого же значения, как Манхэттенскому проекту, который привел к созданию ядерного оружия, может ознаменоваться лидерством США в этой области на международной арене.

Джейкоб Хелберг, член комитета и старший советник генерального директора Palantir, в заявлении, цитируемом Reuters, сделал заявление по этому поводу.