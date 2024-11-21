Если ВВС Южной Кореи примут в существующем виде предложение, только что сделанное им американской администрацией, то по сути заплатят дважды за свои 59 самолетов F-15K для завоевания превосходства в воздухе.

В уведомлении, опубликованном 19 ноября, Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), ответственное за экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу США принять потенциальный контракт на модернизацию южнокорейских истребителей F-15EK. Стоимость проекта они оценили в $6,2 млрд.







В частности, министерство обороны Южной Кореи запросило разрешение на закупку 96 рабочих компьютеров ADCP-II (Advanced Display Core Processor-II), 70 радаров с активной антенной AN/APG-82(v)1, 70 EPAWSS (Eagle Passive /Active Warning Survivability) системы радиоэлектронной борьбы и 70 детекторов ракет AN/AAR-57 CMWS (Common Missile Warning Systems).

Эти системы такие же, как и на последней версии F-15, а именно на F-15EX (или Eagle II). Однако о доведении до этого стандарта южнокорейских «Slam Eagle» речь не идет, учитывая, что они не будут оснащены электрическими элементами управления полетом.

«Предлагаемая продажа повысит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам за счет увеличения ее потенциала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения оперативной совместимости с силами США», — заявили в DSCA.

Напомним, в 2002 году в рамках своей программы FX Южная Корея выбрала производную версию F-15E, предложенную Boeing, отказавшись от Rafale (производитель Dassault Aviation), Typhoon/EF-2000 (консорциум Eurofighter) и российского Су-35. Был размещен заказ на поставку 40 экземпляров на сумму $4 млрд. Затем, шесть лет спустя, Сеул подписал второй контракт на сумму $2 млрд на закупку 21 дополнительного самолета.

Однако стоимость, предложенная DSCA, не укладывается в бюджет, предоставленный DAPA, южнокорейским агентством по вооружениям, на модернизацию F-15K в середине срока службы. В апреле прошлого года оно подтвердило намерение провести эту сделку в период с 2024 по 2034 год на сумму $2,9 млрд. Вероятно, тот факт, что запросили больше оборудования, чем необходимо для модернизации 59 самолетов, даст некоторое пространство для маневра при переговорах по окончательному контракту.