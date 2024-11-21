Задержанный признал, что получил соответствующее задание от подполковника ВСУ в отставке, работающего на украинские спецслужбы.

Гражданин Германии был задержан в Калининградской области и обвинен в повреждении энергетической инфраструктуры, сообщили в среду, 20 ноября, СМИ со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.



Задержанным оказался житель Гамбурга Николай Гайдук. По данным ФСБ, он принимал участие в организации взрыва на газораспределительной станции в марте в Калининградской области и проник на территорию России из Польши.

Гайдука задержали на пограничном переходе. В ходе проверки в его автомобиле было обнаружено пол-литра взрывоопасной жидкости. По данным СМИ, жидкость была спрятана в коробке от шампуня.

Один из государственных телеканалов опубликовал запись допроса, на котором Гайдук утверждает, что задание на проведение диверсионной деятельности он получил в ноябре 2023 года от подполковника ВСУ в отставке, работающего на украинские спецслужбы.

После задержания Гайдука было начато расследование атаки газораспределительной станции и «торговли взрывчаткой».

Ранее на этой неделе в интервью газете «Коммерсантъ» советник президента России Патрушев предупреждал о готовящихся диверсиях со стороны НАТО. А в среду, 20 ноября, издание Der Spiegel написало, что украинские диверсанты, устроившие диверсию на «Северных потоках», планировали взрыв «Турецкого потока».