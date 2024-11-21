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kosmos_news
Основатель MicroStrategy попытается в декабре убедить Microsoft купить биткоины
10 декабря основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор выступит на совете директоров Microsoft с предложением использовать первую криптовалюту в качестве резервного актива.

19 ноября на аудиопанели на платформе X Майкл Сэйлор рассказал, что его пригласили выступить с презентацией перед советом директоров Microsoft. Сэйлору, основателю публичной компании MicroStrategy, имеющей наибольшее количество биткоинов в своём резерве, поручено убедить третью по величине компанию в мире использовать первую криптовалюту в качестве резервного актива.

Акционеры-активисты Microsoft некоторое время назад представили «предложение акционеров», согласно которому крупная технологическая компания рассмотрит возможность инвестирования в BTC. Однако совет директоров посоветовал акционерам с правом голоса проголосовать против, поскольку инвестиции в биткоин уже обсуждались.

Сообщается, что сторонники биткоина обратились к Сэйлору с просьбой «защитить криптовалюту» перед советом директоров Microsoft.

Когда несколько недель назад стало известно о предложении оценить биткоин как актив для корпоративного баланса Microsoft, Сэйлор уже предпринял некоторые шаги. На платформе X он предложил поговорить с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой.

Однако пока Наделла, похоже, не заинтересован в этом предложении. Сэйлор объяснил в ходе аудиообсуждения, что одна из идей, которая была у него и сторонников биткоина, заключалась в том, чтобы отозвать предложение оценить биткоин как актив для корпоративного баланса, если ему будет разрешено встретиться с генеральным директором Microsoft.

Похоже, что все крупные компании по-прежнему не впечатлены ростом биткоина, а также возможностями, которые может принести его включение в баланс. Одна из очевидных причин заключается в том, что в настоящее время они могут постоянно увеличивать стоимость своей компании даже без нетрадиционных инвестиций в биткоин.

По мнению Сэйлора, крупным корпорациям имело бы смысл добавить биткоин в свой баланс, чтобы создать дополнительную акционерную стоимость или избежать необходимости смотреть, как тают их большие денежные позиции.

MicroStrategy сейчас входит в число 100 крупнейших публичных компаний США с рыночной капитализацией около 90 миллиардов долларов. С момента инвестиций в BTC акции компании фактически показали лучшие результаты, чем все компании, входящие в фондовый индекс США S&P 500.

Однако в настоящее время именно более мелкие фирмы, такие как медицинская компания Semler Scientific стоимостью более 300 миллионов долларов, начинают копировать стратегию MicroStrategy. По словам Сэйлора, с ним поддерживают контакт руководители компании Semler Scientific.

Между тем, Rumble, более крупная публичная компания с рыночной капитализацией в 1,6 миллиарда долларов, также, похоже, рассматривает возможность диверсификации своего баланса с помощью биткоинов. Крис Павловски, генеральный директор и основатель видеоплатформы, в настоящее время поддерживает контакт с Майклом Сэйлором.

Даже если основатель MicroStrategy предполагает, что мог бы убедить в инвестициях в BTC таких крупных личностей, как инвестор Уоррен Баффет (генеральный директор Berkshire Hathaway), отсутствие принятия биткоина крупными игроками предполагает, что соответствующий интерес к инвестициям в криптовалюту просто отсутствует.

Только время покажет, изменится ли ситуация с дальнейшим ростом биткоина и таких компаний, как MicroStrategy. Также важно посмотреть, что получится из видеопрезентации Сэйлора и голосования по этому предложению на собрании акционеров Microsoft 10 декабря. В настоящее время на балансе Microsoft находится 78,4 миллиарда долларов в виде денежных средств и их эквивалентов.

#microsoft #криптовалюты #биткоин #майкл сэйлор
Источник: x.com
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