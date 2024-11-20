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kosmos_news
Эксперты спрогнозировали, когда биткоин достигнет ключевой отметки в $100 000
На фоне обновления биткоином нового ценового максимума ($94 000) ведущие эксперты из криптоотрасли дали свои прогнозы, когда BTC достигнет ключевой отметки в $100 000. Не все аналитики в настоящее время убеждены, что биткоин скоро сможет достичь этой отметки.

Цена биткоина 19 ноября впервые превысила 94 000 долларов. Со дня выборов в США неделю назад, которые принесли Дональду Трампу победу, биткоин поднимался до новых рекордных максимумов каждый день, а иногда даже ежечасно. Многие представители криптосообщества уверены: может пройти всего несколько дней, прежде чем биткоин поднимется выше 100 000 долларов.


Достижение отметки в 100 000 долларов, конечно, будет очень сильным сигналом, на который многие надеются.

После нескольких лет теперь можно снова говорить о бычьем тренде в криптовалюте, но следует также отметить: объемы торгов на криптовалютных биржах все еще далеки от тех, где они были в 2021 году, и еще не там, где они были в преддверии последнего халвинга биткоина в апреле 2024 года.

Вот почему 100 000 долларов считаются важной психологической отметкой для BTC, которая может спровоцировать новый крупный бычий рост. Google Trends показывает, что интерес (то есть поисковые запросы) к биткоину и криптовалюте снова растет, но еще не достиг уровня 2021 года.

Что же говорят аналитики о дальнейшем развитии цен? Многие приходят к выводу, что $100 000 за BTC вполне достижимы, но не все уверены, что это произойдет уже в этом году.

Бен Симпсон, генеральный директор Collective Shift: «С избранием Трампа, падением процентных ставок, возможностью будущего количественного смягчения и стабильными ежедневными объемами биткоин-ETF в миллиард долларов все больше и больше людей осознают этот потенциал. Учитывая ограниченное предложение, такое как у биткоина, и растущий спрос, у рынка есть только одно направление. Поэтому ключевая отметка будет преодолена в ближайшее время».

Дэниел Винклхаммер, генеральный директор 21bitcoin: «Учитывая текущие макроэкономические изменения, такие как изменение процентных ставок и растущий интерес со стороны крупных институциональных инвесторов, я все еще вижу большой потенциал. Все больше и больше частных и институциональных инвесторов открывают для себя биткоин как класс активов, что, безусловно, отразится на цене в ближайшие недели и месяцы».

Маркус Тилен, основатель 10x Research: «Я думаю, что к декабрю или январю мы увидим цену BTC на уровне 100 000 долларов. Рынок демонстрирует сильную динамику, и мы ожидаем, что председатель SEC Гэри Генслер уйдет в отставку в период с декабря по январь. Два последних председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) ушли в отставку после смены правительства. Такой шаг может еще больше улучшить настроения на рынке. Статистика также предполагает, что мы можем достичь 100 000 долларов к концу года или в начале следующего года. Поэтому мы очень оптимистичны».

Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant: «Я ожидаю цену биткоина в 58 974 доллара. Надеюсь, я ошибаюсь. Я ожидал коррекции, поскольку индикаторы фьючерсного рынка BTC были перегреты, но мы находимся в режиме определения цен, и рынок становится еще жарче. Если произойдет коррекция и консолидация, бычий рынок может продлиться дольше; однако сильное ралли в конце года может привести к медвежьему рынку и цене в 100 000 долларов за BTC в 2025 году».

Тони Сикамор, рыночный аналитик IGcom: «Что дальше? Достигнув максимума чуть менее $74 000 в середине марта, BTC провел следующие семь месяцев, заряжаясь, как пружина. Избрание сторонника криптовалют Дональда Трампа на прошлой неделе стало катализатором разрешения этой напряженности. Учитывая такую динамику, рост до уровня $100 000 кажется вероятным. Мы также ожидаем перехода к таким монетам, как ETH, который примерно на 17% ниже годового максимума».

Ленникс Лай, коммерческий директор OKX: «Мы видим сигналы потенциального перехода парадигмы к следующему этапу роста криптовалюты, который, я считаю, может подтолкнуть BTC к отметке в 100 000 до конца года. После состоявшихся выборов могут произойти резкие сокращения расходов и тарифные реформы, которые могут шокировать рынки. Я считаю, что эти факторы могут усугубить инфляцию, что может замедлить ожидаемые темпы снижения ставок ФРС».

Гаутам Чугани, управляющий директор по глобальным цифровым активам Bernstein: «Добро пожаловать на бычий рынок криптовалют – покупайте все, что можете. Мы по-прежнему уверены, что наша целевая цена на биткоин в 200 000 долларов будет достигнута к концу 2025 года. Даже при текущей цене мы считаем, что соотношение риск/прибыль будет благоприятным в течение следующих 12 месяцев».

Эрик Демут, генеральный директор биржи Bitpanda: «Биткоин сейчас достигает новых максимумов каждый день, а не в течение нескольких месяцев. Все указывает на то, что мы находимся в начале нового бычьего роста. Весьма вероятно, что это ралли может продолжаться какое-то время. Есть шанс, что мы сможем увидеть 100 000 долларов в этом году или даже в этом месяце. Если вы хотите получить от этого выгоду в краткосрочной перспективе, вам следует действовать быстро. Но опять же: что действительно имеет значение, так это долгосрочная перспектива – и это очень позитивно».


#финансы #криптовалюты #биткоин #инвестиции
Источник: binance.com
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Биткоин достиг нового рекордного максимума в $94 000 на фоне инвестиций компаний в BTC
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