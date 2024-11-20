Китай вскоре может отправить на Луну робота-гуманоида. Это должно произойти в рамках одной из миссий лунной программы Поднебесной.

В течение многих лет Китай доказывал миру, что он — единственная страна, которая может сравниться с Соединенными Штатами в космической гонке. В настоящее время Поднебесная и США реализуют свои лунные программы, целью которых является строительство постоянных исследовательских объектов на поверхности Луны. Ближайшие годы, безусловно, будут решающими в этом отношении.

Изображение: НАСА

В последние месяцы Китай достиг много успехов. Эта страна первой в истории привезла образцы с невидимой с Земли части Луны. Этого удалось добиться в июне этого года в рамках миссии под названием «Чанъэ 6». Беспилотный зонд доставил на Землю около 2 кг материала. По оценкам, он содержал вулканические породы, образовавшиеся примерно 2,5 миллиона лет назад.

В настоящее время идет интенсивная подготовка к следующим лунным миссиям серии «Чанъэ», которые приблизят Китай к главной цели программы — строительству базы на естественном спутнике Земли. Последние объявления показывают, что миссия «Чанъэ-7» будет осуществлена в 2026 году, а следующая — «Чанъэ-8» — через два года.

Целью двух вышеупомянутых миссий будет высадка на Южном полюсе. По мнению ученых, это территория со значительными водными ресурсами в виде льда. Именно по этой причине регион представляет интерес не только для Китая, но и для США, поскольку вода является ключевым сырьем, в том числе для систем жизнеобеспечения и производства ракетного топлива.

Однако прежде чем начнется расширение национального объекта на Луне, регион необходимо тщательно изучить. Миссия «Чанъэ-7» будет состоять из зонда, посадочного модуля, орбитального аппарата и вездехода. Его целью будет исследование лунной поверхности в части кратера Шеклтон, в том числе его состав и структуру. Однако следующая миссия будет гораздо более амбициозной.

В последние дни Ван Цюн, главный конструктор лунной миссии «Чанъэ-8», представил новые идеи относительно элементов этой миссии. В их число входила демонстрация производства строительных элементов, напечатанных на 3D-принтере, и робота-гуманоида. Точные цели использования такой технологии не уточняются, но человекоподобный робот, скорее всего, будет тестировать функциональность некоторых решений, включая взаимодействие с инструментами.

В этом контексте стоит вспомнить анонсы от апреля 2023 года. Тогда эксперт Китайской инженерной академии Дин Лиюнь заявил, что его команда занимается разработкой роботов под названием «Китайские суперкаменщики». Было добавлено, что их целью будет производство кирпичей из лунного реголита. Тогда было объявлено, что первый из них будет отправлен на Луну в рамках миссии «Чанъэ-8».

Кроме того, в миссии «Чанъэ-8» будет использоваться посадочный модуль, оснащенный механическими руками, который продемонстрирует новые возможности размещения тяжелых полезных грузов на поверхности Луны. По имеющейся информации, на борту также будет шестиколесный вездеход, который будет оснащен, среди прочего, камерой и спектрометром.

Лунная программа КНР предполагает, что первые китайские космонавты (так называемые тайконавты) высадятся на Луну к 2030 году. Следующей целью станет создание базы, которую планируется построить в сотрудничестве с Россией к 2036 году. Поэтому времени для достижения этой амбициозной цели осталось мало.

В свою очередь США и их партнеры реализуют лунную программу под названием «Артемида». Цель — построить лунную базу и космическую станцию «Ворота» на орбите Луны. Первая с 1972 года пилотируемая высадка астронавтов на Луну состоится в рамках миссии «Артемида III», запланированной на конец 2026 года.

И Китай, и США планируют высадить и построить лунные базы на Южном полюсе, и даты пилотируемых миссий могут совпадать. Поэтому можно сказать, что это начало новой космической гонки в ином варианте, чем тот, который известен из истории.