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kosmos_news
Американская космическая компания ABL Space Systems теперь будет делать ракеты для армии
Американская ракетная компания объявила об уходе с космического рынка. Компания хочет сосредоточить свою деятельность на оружейной промышленности, тем самым поддерживая военный потенциал США.

Основанная более 7 лет назад компания ABL Space Systems недавно объявила об уходе с космического рынка. Решение вызвано серией неудач — задержками в разработке двухступенчатой системы запуска RS1, а также сильным доминированием на рынке конкурентов — SpaceX и Rocket Lab. Также были объявлены планы дальнейших мероприятий.


«Мы уходим от рынка коммерческих запусков и концентрируем усилия на противоракетной обороне», — описал дальнейшие планы в своих социальных сетях Дэн Пьемонт, президент ABL Space Systems. 

Он также высказал некоторые мысли по поводу текущей деятельности и проблем, вызвавших данную ситуацию.

«За последние шесть лет мы разработали орбитальную ракету с уникальными характеристиками. Мы разработали новый ракетный двигатель, современную систему авионики, летное программное обеспечение, алгоритмы управления и наземное оборудование, необходимое для всего этого. Однако за последние несколько лет мы заметили, что способность оказывать существенное влияние на индустрию запуска снижается», — рассказал Пьемонт.

По его словам, американские ракеты запускаются каждые несколько дней с большим успехом. Хотя потребность в большем количестве поставщиков все еще существует, в некоторых сегментах рынка эти возможности сокращаются. В то же время «мир меняется, что потребовало действий от конструкторов ракет». 

Предоставленная информация показывает, что компания планирует использовать технологии, разработанные в проекте ракеты RS1, для военного применения. Напомним, что изначально она была предназначена для перевозки небольших грузов. Эта двухступенчатая стартовая система размером менее 27 м должна была выводить до 1350 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) и до 320 кг на геостационарную орбиту (ГСО).

Стоит отметить, что успешных полетов этой ракеты до сих пор не было. Первая попытка состоялась в январе 2023 года на Аляске. Затем в системе произошла аномалия, которая разрушила ракету всего через несколько мгновений после запуска. К сожалению, в результате испытаний была повреждена и стартовая платформа.

Вторая авария произошла несколько месяцев назад, в июле 2024 года. При этом ракета RS1 была полностью разрушена во время испытаний перед запуском. Поэтому второй полет системы был отменен.

 ABL Space Systems также планировала совершить попытку орбитального запуска с космодрома Саксаворд в Великобритании. Это мероприятие также было отменено.

Текущие разработки компании и работа над ракетой RS1 не пропадут даром. 

«Мы видим значительную возможность использовать RS1, GS0 (развертываемую наземную систему), двигатель E2 и остальные технологии, которые разработали на данный момент, чтобы обеспечить новые возможности для развития технологий противоракетной обороны», — подчеркнул президент ABL Space. 

По его словам, нынешние оборонные решения имеют недостатки. Они слишком дороги, слишком медленны в производстве и плохо протестированы против современных угроз. Технология ABL может помочь решить эти проблемы, предлагая новые возможности.

Нынешняя геополитическая ситуация создала еще большую потребность в технологиях, способных противостоять новым угрозам. При этом особое внимание уделяется конструкции ракеты RS1. Компания ABL Space Systems разработала её таким образом, чтобы можно было «упаковать» в стандартные транспортные контейнеры для быстрого развертывания. Особенно это решение практично для военных.

Компания не избежит конкуренции, на этот раз на военном рынке. Однако разработки могут заинтересовать Пентагон более доступными решениями противоракетной обороны. 

«Скоро мы сможем поделиться с вами дополнительной информацией о нашем плане действий в этой области», — заключил президент ABL Space Systems.

Ситуация с ABL Space Systems — еще один пример трудностей на рынке услуг коммерческих запусков, с которыми приходится сталкиваться более мелким компаниям, особенно когда они не доказывают надежность своих разработок. В настоящее время на американском рынке легких ракет-носителей доминируют такие компании, как SpaceX с ее ракетой Falcon 9 и Rocket Lab, эксплуатирующая систему запуска Electron.

Уже в прошлом году она, в частности, объявила о своем банкротстве компания Virgin Orbit. Однако стоит отметить, что прямыми конкурентами ABL Space Systems были такие компании, как Firefly Aerospace и Relativity Space. Из этих трёх только Firefly добилась успеха благодаря ракете Alpha, которая уже совершила несколько успешных полетов и должна осуществить еще ряд запусков по контракту.

В марте 2023 года Relativity Space достигла космоса на ракете Terran 1, но из-за проблем со второй ступенью ей не удалось выйти на орбиту. Через несколько недель компания Relativity объявила, что меняет свои планы разработки и займётся ракетой средней грузоподъемности.

#сша #технологии #армия #космос #ракеты #военная техника #ракетостроение #abl space systems
Источник: space24.pl
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