После небольшого перерыва цена криптовалюты вечером 19 ноября снова выросла и превысила отметку в $94 000. Теперь цена биткоина вскоре может достичь шестизначной суммы.

Победа кандидата Дональда Трампа, которого считают сторонником криптовалюты, на президентских выборах в США, очевидно, стала толчком к реальному росту цен на рынке криптовалют. За последние две недели рост большинства цифровых валют составил как минимум двузначные цифры.

Биткоин достиг нового исторического максимума

Весь крипторынок сейчас оценивается более чем в три триллиона долларов. Один только биткоин, как старейшая и самая ценная криптовалюта, имеет более высокую ценность с рыночной капитализацией в 1,85 триллиона долларов, чем серебро с 1,76 триллиона долларов. Ровно через две недели после выборов в США цена биткоина достигла еще одного так называемого исторического максимума (ATH).

Вечером во вторник (19 ноября 2024 года) цена одного биткоина выросла на 3,5 процента до $94 000. (Впрочем, к утру 20 ноября котировки BTC вернулись к уровню предыдущего дня, то есть в район $92 000.) Для сравнения: 5 ноября цена актива была на уровне $69 000 – с тех пор она выросла на 36 процентов. Кстати, цена биткоина выросла более чем вдвое с начала года.

По мнению некоторых наблюдателей, успех Трампа, а вместе с ним и надежда на более благоприятные для криптовалют регуляторные меры со стороны правительства США, являются лишь катализатором неизбежного роста цен. Таким образом, бычий рост, ожидаемый в результате халвинга весной, еще не закончился.

Аналитики винят в недавнем росте нынешнюю растущую напряженность между Украиной и Россией. В отличие от недавнего времени, биткоин, похоже, снова действуют как безопасная гавань с точки зрения инвестора, как сообщает CNBC.

Ситуация аналогично развивается с классическими ценными бумагами, государственными облигациями и золотом. Тем не менее, фондовые рынки США также показали хорошие результаты во вторник, 19 ноября, после короткого периода слабости, вызванного небольшим ростом цен на акции Nvidia (плюс четыре процента) в преддверии объявления квартальных результатов.

Несмотря на геополитическую неопределенность, аналитики видят фундаментально позитивные настроения рынка. Позитивное настроение рынка, безусловно, будет усилено ожиданием дальнейшего снижения процентной ставки ФРС в декабре.

Соответственно, биткоин-оптимисты видят следующий ключевой ценовой уровень для BTC в 100 000 долларов в пределах досягаемости. Однако сначала активу нужно подняться до 95 000 долларов и продержаться на этом уровне, а не откатиться назад, как случилось 20 ноября. Некоторые эксперты, например, аналитик Али Мартинес, уже прогнозирует курс выше 200 000 долларов.

Портал Cryptoquant советует соблюдать осторожность. Пик текущего бычьего роста также может быть неизбежен. На это указывало высокое значение индекса страха и жадности, а также недавние продажи биткоинов, которые ранее проводились в течение длительного времени.

В настоящее время рынком в первую очередь движет надежда. Это, конечно, связано с большой неопределенностью. В ближайшие недели и месяцы постепенно станет ясно, что станет реальностью. Позиция главы надзорного органа фондовой биржи США, безусловно, будет одним из ключевых аспектов. Однако в настоящее время рынок просто рассчитывает на улучшение существующего положения вещей.