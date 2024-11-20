Согласно постановлению, компания Google обеспечивала незаконную монополию, заплатив миллиарды долларов производителям устройств.

По сообщению СМИ, Министерство юстиции США выступает за то, чтобы Google продала интернет-браузер Chrome по антимонопольным причинам. Министерство будет просить судью по соответствующему делу пойти на такой шаг, сообщило американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с соответствующими планами.



В начале августа окружной судья Амит Мехта постановил в ходе антимонопольного процесса о рыночной власти Alphabet, материнской компании Google, что Google обладает незаконной монополией на онлайн-поиск и связанную с ним рекламу. Компания заплатила миллиарды долларов производителям устройств.

Своим решением Мехта открыл путь для последующих разбирательств, которые могут привести к распаду Alphabet. Alphabet объявила об апелляции на приговор. Это дело считается «судом десятилетия», поскольку США впервые за долгое время обвиняют компанию в создании незаконной монополии.

Google контролирует около 90 процентов рынка поиска в интернете. Кроме того, большинство всех смартфонов работают на операционной системе Android. По данным суда, компания в 2021 году выплатила производителям электронных устройств около $26,3 млрд за то, чтобы в интернет-браузерах этих устройств по умолчанию был установлен поиск Google. По оценкам, Alphabet захватывает львиную долю мирового рынка онлайн-рекламы в поисковых системах стоимостью 200 миллиардов долларов.

По оценкам Bloomberg, Chrome будет стоить как минимум 15–20 миллиардов долларов, если Google действительно захочет продать этот браузер. Во всех версиях, как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, Chrome является наиболее используемым браузером в мире с 2012 года. По последним статистическим данным, Chrome используют 3,45 миллиарда человек по всему миру.

При этом, дела у браузера идут довольно хорошо, согласно многочисленным тестам. Speedometer — один из самых известных инструментов, который можно использовать для измерения производительности веб-браузеров. Программа изначально была разработана Apple. Google (Chrome), Apple (Safari) и Mozilla (Firefox) совместно работали над новой версией Speedometer, чтобы лучше оценивать скорость своих браузеров.

Speedometer измеряет скорость отклика различных веб-приложений, которые имитируют многочисленные действия пользователя. Пока что браузер Google Chrome лидирует в рейтинге, его ядро Chromium также используется другими браузерами, такими как Opera, Vivaldi или даже Edge.



