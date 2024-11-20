Связанная с Дональдом Трампом Trump Media and Technology Group (DJT) находится на продвинутой стадии сделки по покупке испытывающей трудности платформы Bakkt.

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) ведет переговоры о приобретении криптовалютной торговой платформы Bakkt. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Планируемая сделка состоится полностью в форме обмена акциями.



Bakkt была основана в 2018 году Межконтинентальной биржей (ICE), владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), и стала публичной в октябре 2021 года. Компания предлагает платформу для торговли и управления биткоинами и другими цифровыми активами.

Несмотря на то, что в прошлом году доход Bakkt составил $53,1 млн, в настоящее время она сталкивается с финансовыми с проблемами. Рыночная капитализация компании в последнее время составляла около 150 миллионов долларов.

TMTG, которая также управляет платформой социальных сетей Truth Social, в этом году зафиксировала выручку чуть менее 3 миллионов долларов, но ее рыночная оценка составляет 6 миллиардов долларов.

Новость о возможных планах поглощения привела к значительным движениям цен: акции Bakkt выросли более чем на 160 процентов, а акции TMTG выросли примерно на 17 процентов.

Цена акций Bakkt взлетела

С запланированным поглощением Bakkt Дональд Трамп и его команда проводят четкую стратегию по расширению деятельности в сфере криптовалют. Однако амбиции не остаются без критики. Предпродажа его криптопроекта World Liberty Financial уже провалилась и вызвала негативные реакции рынка. Эксперты раскритиковали отсутствие прозрачности, нереалистичные обещания и плохую реализацию проекта.



Планируемое поглощение Bakkt также рассматривается со скептицизмом. Наблюдатели предупреждают, что экономические интересы Трампа могут вступить в противоречие с его политической позицией как будущего президента США. Сама Bakkt сталкивается с финансовыми проблемами и низкой базой пользователей, что вызывает вопросы о том, основана ли сделка больше на спекулятивной оценке, чем на разумной бизнес-стратегии.

Кроме того, некоторые участники рынка рассматривают участие в проекте Трампа как потенциальное искажение рыночных правил, поскольку потенциально на его политическую программу можно повлиять ради их собственной финансовой выгоды. Несмотря на эту критику, реакция рынка ясно показывает, что инвесторы не недооценивают влияние Трампа в криптосекторе.



В эту же линию попадает и объявление о встрече Трампа с Брайаном Армстронгом, генеральным директором американской криптобиржи Coinbase. По сообщениям СМИ, цель встречи заключалась в обсуждении возможных стратегий регулирования, а также кадровых решений для предстоящего президентства Трампа. Армстронг уже публично выступал за назначение дружественных к криптовалютам специалистов, таких как Хестер Пирс, новым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта встреча также подчеркивает стратегическую перестройку Трампа в сегменте криптовалют.

Переговоры о поглощении между TMTG и Bakkt поднимают вопрос о том, кто организовал эту потенциально революционную сделку. Келли Леффлер, бывший генеральный директор Bakkt, возможно, сыграла здесь ключевую роль. Леффлер — бывший сенатор США от Джорджии и жена Джеффри Спречера, основателя и генерального директора Межконтинентальной биржи (ICE). Она также тесно связана с Дональдом Трампом и его окружением. Леффлер активно поддерживала его во время первого президентства и в настоящее время участвует в организации предстоящей инаугурации.

Эти тесные связи могут указывать на то, что связь вокруг Леффлер и ICE играет центральную роль в переговорах. Отношения Леффлер с Трампом, а также стратегические интересы Спречера, чья ICE до сих пор владеет 55-процентной долей в Bakkt, возможно, сыграли важную роль в начале поглощения. Однако связь между вовлеченными сторонами также вызывает опасения по поводу возможных конфликтов интересов.



TMTG пока не прокомментировала эту информацию. И Bakkt, и Межконтинентальная биржа отказались от комментариев изданию Financial Times. Однако ближайшие дни и недели должны внести ясность относительно того, произойдет ли поглощение и когда это произойдет, и какие последствия это будет иметь для криптосектора.