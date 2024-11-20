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kosmos_news
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
Планируется каталогизировать 60 000 космических объектов на орбите, идентифицировать возможные злонамеренные действия при поддержке искусственного интеллекта.

В соответствии с оборонной космической стратегией Франции, опубликованной в 2019 году, Закон о военном программировании делает разработку средств действия в космосе приоритетом. И это в первую очередь предполагает обновление возможностей наблюдения с заменой системы GRAVES (Большая сеть, адаптированная для космического дозора) на радар Aurore («Аврора»), что позволит Космическому командованию «видеть определенные вещи, которых не видят наши европейские партнеры». Об этом заявил генерал Жером Белланжер, начальник штаба Воздушно-космических сил.

В рамках программы ARES (Действие и космическая устойчивость) речь идет о развитии потенциала «командования и контроля», предназначенного для космических операций. Этот проект под названием Astreos должен опираться на суперкомпьютер для массовой обработки данных космического наблюдения. 

С 2025 года его будет реализовывать Центр командования, управления, связи и вычислений.

Задача состоит в том, чтобы иметь возможность каталогизировать от 50 000 до 60 000 космических объектов на орбите, идентифицировать возможные злонамеренные действия при поддержке искусственного интеллекта и, при необходимости, противостоять атаке в космосе.

Отсюда необходимость иметь средства вмешательства. Так, вышеупомянутый закон предусматривает разработку двух лазерных демонстраторов, а именно BLOOMLASE (ослепление противостоящих спутников наблюдения с земли) и FLAMHE (способность нейтрализовать спутник на орбите с помощью оружия направленной энергии).

Кроме того, в рамках проекта EGIDE Главное управление вооружений реализует программу YODA, целью которой является размещение двух наноспутников «патрульных наблюдателей» на окологеостационарной орбите.

Как сообщает 19 ноября портал Opex360, 18 ноября Агентство оборонных инноваций (AID) уведомило компанию Dark, специалиста по космической обороне, о задании на проведение исследования «Salazar». Это исследование предполагает моделирование «с помощью разработанного набора цифровых моделей» миссий по «захвату опасных космических объектов на низкой орбите».

«Решение, разработанное Dark, предназначено для обеспечения задач космической обороны в чрезвычайных ситуациях с высокой эксплуатационной готовностью. Решение имеет многоступенчатую систему доступа в космос, способную быстро достигать определенной точки на орбите, минуя при этом погодные ограничения и определенные типы орбитальных переходов», — уточняет AID в своем пресс-релизе.

Со своей стороны Dark уточняет, что запрошенная у неё симуляция должна будет воспроизвести «все этапы работы Interceptor, первой аварийной системы», которую она разработала для «захвата опасных объектов» на орбите.

Моделирование в рамках «Salazar» координирует различные цифровые модели, которые отслеживают ход эксплуатации перехватчика, от этапа наземной подготовки до перехвата, захвата и возвращения объекта с орбиты. «Salazar» не только предлагает будущим пользователям видение потенциальных результатов, но и позволяет адаптировать будущие технологии на основе этой симуляции.

Исследование «Salazar» позволит «проверить возможность перемещения и маневрирования полезной нагрузки на орбите, тем самым «способствуя миссиям по определению критических ситуаций, а также операциям по наблюдению и реагированию в условиях возможных попыток космического вмешательства», уточняет AID. В основном проект направлен на подготовку вмешательства на низкой орбите после 2030 года.

#технологии #искусственный интеллект #космос #франция
Источник: opex360.com
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