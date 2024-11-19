19 ноября стали известны новые подробности о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Германия и Финляндия подозревают, что кабели передачи данных могли быть намеренно повреждены.

В Балтийском море произошло повреждение нескольких кабелей связи между новыми членами НАТО Финляндией и Швецией, а также Германией и Литвой. По данным пострадавших компаний-операторов, несколько подводных кабелей передачи данных были "намеренно" перерезаны. Прокуратура Швеции инициировала предварительное расследование по подозрению в диверсии, сообщается 19 ноября в пресс-релизе ведомства.



Информацию обо всех подводных кабелях можно найти на веб-сайте «Карта подводных кабелей»

Помимо прочего, повреждено соединение C-Lion1 между Финляндией и Германией. Кабель Arelion между шведским островом Готланд и Литвой также был физически поврежден, сообщает шведская телекоммуникационная компания Telia.Сколько времени займет устранение проблемы на C-Lion1, пока неясно. По данным Cinia, ремонт подводного кабеля обычно занимает от 5 до 15 дней. Для этого кабель необходимо поднять из моря на ремонтное судно, которое прибудет в район поражения из французского Кале.





Эксплуатирующая компания Cinia предполагает, что кабель оборвался на дне Балтийского моря и был разорван в результате внешнего воздействия. Возможные причины повреждения – якорь или донная траловая сеть. Однако инцидент произошел за пределами наиболее загруженных районов судоходства, сообщила Cinia.