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kosmos_news
Индия подтверждает и приветствует успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты
Это исторический момент, и важное достижение поставило Индию в группу стран, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями, говорят в министре обороны страны.

Будучи одной из немногих стран, обладающих силами ядерного сдерживания, подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами, а также способностью уничтожать спутники на низкой орбите, Индия также вступила в гонку гиперзвуковых вооружений, чтобы, в частности, не отставать от Китая в этой области. Отсюда и запуск программы «Вишну» под эгидой Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).


Целью программы является реализация двух проектов. Первый касается разработки гиперзвукового планера HGV-202F, предназначенного для запуска стратегических баллистических ракет «Агни V» и «Агни VI». Такое решение было опробовано Россией («Авангард»), Китаем (DF-ZF или Wu-14), США (LRHW, Dark Eagle) и, совсем недавно, Францией (V-MAX).

Выпущенное из пусковой установки после достижения гиперзвуковой скорости, такое устройство отскакивает от слоев атмосферы, прежде чем пикировать к своей цели. Одна из трудностей заключается в возможности направить его к цели.

Второй проект, реализуемый DRDO, заключается в разработке гиперзвуковой крылатой ракеты под названием HCM (Hypersonic Cruise Missile). По данным индийской специализированной прессы, она должна сначала достичь сверхзвуковой скорости благодаря ракетному двигателю на твёрдом топливе, а затем запустить прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который, как предполагается, позволит ракете летать со скоростью более 5 Маха.

Это та самая ракета, которую только что испытала DRDO. Об этом свидетельствуют только изображения, опубликованные Министерством обороны Индии.

Напомним, 16 ноября Индия заявила, что «сделала важный шаг, успешно испытав гиперзвуковую ракету большой дальности» со стартовой базы на острове Уиллер. 

«Полетные данные, полученные со станций мониторинга, подтвердили успешность маневров и ударов по цели с высокой степенью точности», — заявили в министерстве обороны Индии.

На снимках этого испытания видно, что ракета была запущена с помощью тягача-пусковой установки и что ее основная часть оснащена четырьмя продольными планками, которые должны были придать ей большую устойчивость во время полета.

Никаких дополнительных подробностей об этой гиперзвуковой крылатой ракете индийские власти не предоставили, за исключением того, что она «предназначена для перемещения различной полезной нагрузки на дальность более 1500 км» и что она будет внедряться тремя видами вооруженных сил страны.

При этом дальность действия этой гиперзвуковой ракеты позволит индийским силам – и ВМС Индии в частности – прикрыть обширную часть Индийского океана и ответить на стратегию сдерживания и даже на военную стратегию, которую реализует Китай в этом регионе.

#оружие #военная техника #индия #гиперзвуковая ракета
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