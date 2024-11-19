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kosmos_news
В Балтийском море повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля
В Балтийском море оказались повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, один из которых соединяет Финляндию с Германией, а другой — Швецию с Литвой.

18 ноября этого года, в то время как Финляндия начала учения Dynamic Front 25, которые, несомненно, являются крупнейшими артиллерийскими учениями, когда-либо организованными НАТО, C-Lion1, единственная подводная волоконно-оптическая линия, соединяющая страну с Центральной Европой через Германию, была повреждена «внешней силой». Об этом сообщает финский государственный оператор Cinia.
Кабель, соединяющий Финляндию и Германию

«18 ноября 2024 года на подводном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность. Из-за этой неисправности услуги, предоставляемые кабелем C-Lion1, прерываются», — сообщила компания Cinia. 

Во время пресс-конференции финский оператор пояснил, что этот кабель длиной 1200 км был обрезан примерно наполовину в исключительной экономической зоне Швеции, в «секторе, далеком от морского сообщения». Поскольку гипотеза о сейсмической активности и оползне исключена, разрыв C-Lion1 не мог быть вызван «внешней силой», объяснил Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.

Однако конкретных доказательств того, что это диверсия, на данный момент нет. При этом «намеренное перерезание подводного кабеля в настоящее время не является исключенным вариантом», сказал Анри Кронлунд, директор по связям с общественностью компании.

Точный характер повреждения этого кабеля станет известен только тогда, когда судно, запрошенное для его ремонта, прибудет на место.

Отсюда и осторожность SuPo, финской разведки. «Еще слишком рано определять причину разрыва» C-Lion1, заявил представитель ведомства, прежде чем напомнить, что «ежегодно во всем мире происходит 200 разрывов подводных кабелей». И добавил, что «наиболее распространенная причина связана с деятельностью человека, например, с рыболовством».

Этот подводный кабель состоит из восьми пар оптических волокон, обеспечивающих пропускную способность 144 терабит в секунду. Когда он был введен в эксплуатацию в 2016 году, велись разговоры о его подключении к сети российского оператора «Авелаком».

В любом случае, если финские власти с осторожностью относятся к причинам разрыва этого кабеля, то другие эксперты, не колеблясь, подозревают диверсию неких третьих стран.


«Вероятно, это результат преднамеренного действия. Когда кабель рвется, вы задаетесь вопросом, почему это произошло и у кого мог быть мотив сделать что-то подобное», — сказал Тапио Франтти, профессор кибербезопасности в Университете Ювяскюля, общественной телекомпании Yle.

В любом случае, это не первый инцидент такого рода, касающийся Финляндии. В октябре 2023 года газопровод Balticconnector был умышленно, поврежден якорем китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear. С тех пор труба была восстановлена после работ стоимостью 35 миллионов евро.


#технологии #телекоммуникации #подводный кабель
Источник: cinia.fi
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