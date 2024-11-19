В ИТ-отрасли специалисты и менеджеры продолжат относительно хорошо зарабатывать в 2024 году – несмотря на сокращение зарплат. Больше всего в 2024 году зарабатывали специалисты из Швейцарии (в среднем $138 286).

ИТ-сектор сталкивается с серьезными проблемами: хотя пандемия в своё время дала импульс отрасли, а рабочие места и зарплаты увеличились, инфляция и рецессия сейчас вызывают регресс. Массовые в данном секторе в текущем году увольнения произошли по всему миру.







Годовой отчет о заработной плате Skillsoft дает представление о росте заработной платы в сфере ИТ. Новое издание рассматривает Северную и Латинскую Америку, а также Европу, Ближний Восток, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Поразительно то, что зарплаты ИТ-специалистов во многих странах в целом упали по сравнению с предыдущим годом. Если в 2023 году было шесть стран со среднегодовым доходом более 100 тысяч долларов, то в 2024 году (как ожидается) их будет только пять.

Швейцария — лидер: в 2024 году зарплата ИТ-специалистов составила $138 286. Однако в 2023 году средний доход и здесь был выше — $174 042. Более 100 000 долларов также зарабатывали специалисты в Люксембурге (128 000 долларов), Австрии (126 397 долларов), Нидерландах (106 561 доллар) и Дании (100 429 долларов).

В то время как замораживание приема на работу приводит к стагнации зарплат, массовые увольнения являются ключевой причиной тенденции к снижению зарплат. В Германии таких стартапов было особенно много в период с 2022 по 2024 год, например, в N26 или Tier Mobility. Неплатежеспособность стартапов, таких как Infram и Lilium, также играет свою роль. Но такие компании, как Telekom, также уволили ИТ-специалистов.

По данным Skillsoft, навыки в области облачных вычислений, кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также защиты данных и управления рисками по-прежнему чрезвычайно важны для компаний и влияют на размер вознаграждения. Профессионалы и менеджеры, работающие в этих областях ИТ, должны постоянно быть в курсе последних норм и законов, а также технологий и разработок.