Были ли на Марсе следы жизни, уничтоженные зондами НАСА? Эту теорию выдвигает немецкий учёный.

Поиски внеземной жизни до сих пор остаются одним из самых интересных проектов, которым посвятило себя человечество. «Она вообще существует? И если да, то где?» — это лишь два вопроса, которые волнуют ученых всего мира.

Марс продолжает хранить множество загадок

Немецкий учёный вносит в эту дискуссию новую ноту. Дирк Шульце-Макух, астробиолог из Берлинского технического университета, считает, что люди могли непреднамеренно уничтожить жизнь на Марсе в 1970-х годах. Об этом 18 ноября пишет портал t3n.

Шульце-Макух основывает свою теорию на миссии НАСА Viking-1 («Викинг-1»), состоявшуюся в 1976 году. В то время два космических зонда приземлились на поверхность Красной планеты и провели эксперимент, в котором вода и питательные вещества были смешаны с собранными образцами почвы. В то время предполагалось, что жизнь на Марсе будет вести себя так же, как и на Земле, и поэтому ее существование будет зависеть от жидкой воды. Такой подход мог оказаться фатальным.

«Эксперименты, проведенные посадочными модулями НАСА «Викинг», возможно, случайно убили жизнь на Марсе из-за использования слишком большого количества воды», — написал он в статье для журнала Nature.

Ученый основывает свою теорию на микробах, обитающих в пустыне Атакама в Чили — одном из самых засушливых мест на земле. В частности, Шульце-Макух считает, что жизнь на Марсе могла бы зависеть от отложений соли, подобных организмам в пустыне Атакама.

«Если эти выводы об организмах верны, то вместо того, чтобы «следовать за водой», что уже давно является стратегией НАСА в поисках жизни на Марсе, мы должны также следовать за солями, чтобы обнаружить микробную жизнь», — писал Шульце-Макух.

Он указал на исследование, которое показало, что проливные дожди убили от 70 до 80 процентов местных бактерий в районе пустыни Атакама, потому что они «не смогли так внезапно справиться с таким количеством воды». Точно так же посадочные аппараты НАСА могли случайно уничтожить признаки жизни во время своих экспериментов.

У Шульце-Макуха также было предложение, что почти через 50 лет после биологических экспериментов «Викинга» настало время для еще одной миссии по обнаружению жизни – «теперь, когда мы гораздо лучше понимаем марсианскую среду».