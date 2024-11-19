Поиски внеземной жизни до сих пор остаются одним из самых интересных проектов, которым посвятило себя человечество. «Она вообще существует? И если да, то где?» — это лишь два вопроса, которые волнуют ученых всего мира.
Немецкий учёный вносит в эту дискуссию новую ноту. Дирк Шульце-Макух, астробиолог из Берлинского технического университета, считает, что люди могли непреднамеренно уничтожить жизнь на Марсе в 1970-х годах. Об этом 18 ноября пишет портал t3n.
Шульце-Макух основывает свою теорию на миссии НАСА Viking-1 («Викинг-1»), состоявшуюся в 1976 году. В то время два космических зонда приземлились на поверхность Красной планеты и провели эксперимент, в котором вода и питательные вещества были смешаны с собранными образцами почвы. В то время предполагалось, что жизнь на Марсе будет вести себя так же, как и на Земле, и поэтому ее существование будет зависеть от жидкой воды. Такой подход мог оказаться фатальным.
«Эксперименты, проведенные посадочными модулями НАСА «Викинг», возможно, случайно убили жизнь на Марсе из-за использования слишком большого количества воды», — написал он в статье для журнала Nature.
Ученый основывает свою теорию на микробах, обитающих в пустыне Атакама в Чили — одном из самых засушливых мест на земле. В частности, Шульце-Макух считает, что жизнь на Марсе могла бы зависеть от отложений соли, подобных организмам в пустыне Атакама.
«Если эти выводы об организмах верны, то вместо того, чтобы «следовать за водой», что уже давно является стратегией НАСА в поисках жизни на Марсе, мы должны также следовать за солями, чтобы обнаружить микробную жизнь», — писал Шульце-Макух.
Он указал на исследование, которое показало, что проливные дожди убили от 70 до 80 процентов местных бактерий в районе пустыни Атакама, потому что они «не смогли так внезапно справиться с таким количеством воды». Точно так же посадочные аппараты НАСА могли случайно уничтожить признаки жизни во время своих экспериментов.
У Шульце-Макуха также было предложение, что почти через 50 лет после биологических экспериментов «Викинга» настало время для еще одной миссии по обнаружению жизни – «теперь, когда мы гораздо лучше понимаем марсианскую среду».