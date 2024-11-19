США не покинут Европу ни после смены администрации в Белом доме, даже при более напряженных отношениях между США и Китаем. Старый Континент имеет жизненно важное значение для американской геостратегии.

Дискуссия вокруг новой администрации избранного президента США Дональда Трампа поднимает ряд вопросов о том, как будет выглядеть американская внешняя политика в ближайшие месяцы и годы. Уйдут ли США (главным образом, военный контингент) из Европы, сосредоточившись исключительно на противостоянии с Китаем? Такая возможность существует, но маловероятна по нескольким причинам, считают эксперты портала Defence24.

Солдаты армии США

В течение как минимум нескольких лет стратегия национальной обороны США включала конкуренцию с Китаем в качестве приоритета. Именно КНР представляет наибольшую угрозу однополярному порядку, который американцы сформировали после Холодной войны в начале 1990-х годов.

Все более конфронтационная и агрессивная политика Пекина также означает, что такие страны, как Филиппины и Тайвань, смотрят в будущее с растущей обеспокоенностью и страхом за свой суверенитет.

Неизбежная агрессия Китая против Тайваня, по мнению некоторых экспертов, также означает, что Тайбэй теперь находится в центре интересов американских политиков и военных чиновников. Более активное участие США в Индо-Тихоокеанском регионе вполне объяснимо, учитывая ключевое значение острова для глобального производства полупроводников и передовых технологий, без которых современная экономика (в основном американская) столкнулась бы с огромным коллапсом, который также имел бы воздействие на национальную безопасность.

Текущий анализ предвыборной кампании Дональда Трампа, его заявления относительно НАТО, а также мнения некоторых членов консультативной группы (в том числе Центра обновления Америки, который высказался за прекращение поддержки Украины и вывод армии США из восточного фланга Альянса) может свидетельствовать о том, что США под руководством новой администрации возьмут курс на сокращение помощи Украине и, по крайней мере, ограничат свое военное присутствие в Европе.

Даже если в Белом доме доминирует риторика, призывающая к усилению внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону, тезисы о стремлении полностью вывести американских военных со Старого континента весьма далеки от истины. Соединенным Штатам нужна Европа и необходимо присутствовать в ней.

Необходимость американского военного присутствия в Европе была представлена Аароном Уэсса Митчеллом (бывший заместитель государственного секретаря по Европе и Евразии во время первого президентства Дональда Трампа) и профессором Якубом Григелем (бывший старший советник группы политического планирования Государственного департамента США в администрации Трампа).

По мнению вышеупомянутых экспертов, на которых ссылается портал Defence24, осуществление поворота в сторону Азии (навязанный президентом Обамой) может быть реалистичным только в том случае, если США в первую очередь сосредоточатся на Европе. Без Старого Континента сохранение баланса сил станет просто невозможным.

Аналитики считают, что Европа важна для США. У американцев определенно больше союзников, чем в Азии. Европейский Союз является крупнейшим американским партнером в сфере услуг и инвестиций. Именно в Старый континент США продолжают инвестировать в несколько раз больше, чем в Азию.

Аналогичная взаимосвязь видна и с другой стороны (Европа больше инвестирует в США, чем в Азию). Помимо экономических аспектов, нельзя игнорировать сугубо политические и военные вопросы.

Американские политики должны осознавать, что двое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН являются представителями Европы. В контексте вооружений нельзя игнорировать тот факт, что расходы стран Старого континента выше, чем в случае азиатских стран, поддерживающих американцев. В этом отношении Европа также более «ориентирована на будущее», когда речь идет о продаже военной техники из США.

Если бы США потеряли союзников в Азии, но сохранили влияние в Европе, они сохранили бы способность конкурировать с Китаем. В обратной ситуации это невозможно.

Важность Европы для Соединенных Штатов также имеет геостратегическое значение. Благодаря своему центральному географическому положению (между США и Азией), Старый Континент является ключом к решению глобальных проблем. Митчел и Григель ссылаются на слова, сказанные много лет назад бывшим советником президента США Збигневом Бжезинским:

«Европа является незаменимым геополитическим плацдармом Америки на Евразийском континенте».

Придерживаясь терминологии упомянутого выше плацдарма, стоит отметить, что Европа может стать «переходным пунктом» для американских военных в дальнейшие регионы мира (например, в страны Ближнего Востока).

«Отпустить» Европу Соединенными Штатами было бы иррационально по многим другим причинам. Вывод американцев со Старого континента и с восточного фланга НАТО был бы пустой тратой денег, вложенных на протяжении десятилетий. Это было бы провалом многих лет усилий и конкретных действий, таких как недавно введенная в эксплуатацию база противоракетной обороны в Редзиково.

Продолжая финансовую тему, следует также помнить, что Европа отвечает за ряд заказов на американское оборудование, стимулируя тем самым промышленность США.

«Из всей военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине, подавляющая часть пошла в американскую промышленность для поддержания и расширения производственных линий. Многие поставки оружия на Украину происходят из избыточных или устаревших запасов, которые в настоящее время оцениваются по восстановительной стоимости — и эти деньги идут на закупку новейшего оружия для вооруженных сил США. В политическом отношении этого невозможно было достичь, просто прогнозируя войну с Китаем в будущем», — отмечают аналитики.

По мнению Митчелла, простой отказ от помощи Украине стал бы имиджевым ударом по американской репутации (и без того сильно испорченной). По его словам «сдерживание России имеет решающее значение для региона, куда Вашингтон вкладывает большую часть своих внешнеполитических усилий на протяжении более столетия». Украина отличается тем, что это не очередной Ирак или Вьетнам, чьи потери, какими бы трагическими они ни были, были второстепенными по отношению к ядру большой стратегии США.

Отношения Европы с Соединенными Штатами, конечно, имеют свои исторические основы и общность идеалов, развивавшихся на протяжении многих лет.

Итак, существует целый ряд аргументов в пользу того, чтобы Соединенные Штаты не отказывались от своей твердой приверженности европейской безопасности. Задача Европы сейчас – умело это продемонстрировать. Здесь очень важную роль призван сыграть европейский политический класс: от представителей ЕС до правительств отдельных стран.

Призыв Дональда Трампа к европейским членам Североатлантического альянса серьезно отнестись к обязательствам НАТО полностью оправдан. Именно европейцы (в первую очередь выходцы с запада континента) могут доказать, что они серьезно относятся к вопросам безопасности.

Американцы и европейцы разделяют ряд интересов, а также ценности и исторический опыт. Стоит это осознавать и помнить, что у США без Европы будут проблемы в серьёзной конкуренции с Россией и Китаем. Европа важна для США, но без американской помощи европейская безопасность невозможна или, в лучшем случае, находится под серьезной угрозой.