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Байден и Си Цзиньпин: искусственный интеллект не должен управлять ядерными арсеналами
На встрече в Лиме президенты Китая и США сделали совместное заявление об искусственном интеллекте и ядерном оружии. Ядерное оружие должно быть только под контролем человека.

Искусственный интеллект не будет принимать решения о деятельности, связанной с ядерным оружием, согласно решениям лидеров США и КНР. На специальной встрече в Лиме Джо Байден и Си Цзиньпин согласились, что такими вопросами должны заниматься только люди.

Развитие искусственного интеллекта и его применение в повседневной жизни являются предметом бесчисленных дискуссий. Рассматриваются и возможности внедрения искусственного интеллекта в гораздо более ответственных сферах. Одна из них — управление ядерным оружием, как в фильме «Военные игры» — и именно это должны были обсудить президенты США Джо Байден и КНР Си Цзиньпин.

По данным Reuters, встреча состоялась в Лиме во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества.

Лидеры двух держав согласились, что люди должны по-прежнему контролировать свои ядерные арсеналы.
Эти правила призваны гарантировать безопасность уже на этапе создания инструментов ИИ.

Хотя рекомендации по искусственному интеллекту не являются обязательными, они должны применяться к сервисам и приложениям, использующим системы искусственного интеллекта других компаний. Соответственно, приложения следует «проектировать, разрабатывать и применять» с упором на безопасность.

Как также указано в документе, необходимо рассматривать военные угрозы и развитие ИИ таким образом, чтобы деятельность в этих сферах осуществлялась осмотрительно и ответственно. Важно отметить, что это первый шаг в американо-китайских отношениях, который предполагает использование искусственного интеллекта в области ядерного оружия.

Reuters отмечает, что переговоры по ядерному оружию были возобновлены, а встречи по ИИ начались еще в мае. Однако пока тема ядерных арсеналов не пересекалась с темой искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #байден #ядерное оружие #си цзиньпин #ядерный арсенал
Источник: reuters.com
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