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kosmos_news
Китайский "фургон-авианосец" впервые был публично продемонстрирован на автосалоне в Гуанчжоу
Ожидается, что комбинация электромобиля и электрического самолета будет стоить около $260 000 и появится на рынке уже в 2026 году.

Китайский производитель электромобилей XPeng ставит перед собой высокие цели – в буквальном смысле. На автосалоне в Гуанчжоу-2024 и мероприятии Airshow China компания представила свой новый «Сухопутный авианосец», выход которого на рынок запланирован уже в 2026 году.
В год планируется выпускать 10 000 единиц универсала. Фото: XPeng Вождение по дороге и возможность полета должны объединиться в этом «Сухопутном авианосце». Однако это не летающая машина, а машина со встроенным, хоть и отдельным, гексакоптером. Чтобы вертолет можно было разместить в автомобиле, электромобиль имеет длину 5,5 м и 6 колес. Дополнительная длина означает, что есть место для большой батареи: запас хода автомобиля должен составлять 1000 км.

Однако более интересен аппарат eVTOL (электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой), который впервые был публично продемонстрирован на автосалоне в Гуанчжоу. Максимум 2 человека могут совершить 5–6 коротких полетов, прежде чем вертолету придется перезарядиться на «базовой площадке» (то есть на электромобиле). Процесс зарядки (от 30 до 80 процентов) должен занять менее 20 минут.


Сухопутный авианосец будет стоить $260 000, но у XPeng уже есть 3 000 предварительных заказов на него. Компания надеется производить 10 000 единиц в год.

#технологии #электромобили #авианосец
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