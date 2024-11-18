Вдали от цивилизации исследователи бурят толстый слой льда.

«Мы используем прошлое, чтобы подготовиться к будущему». Такими словами немецкий исследователь Арне Ульферс объясняет проект 27 ученых. В Антарктике они разбивают лагерь на шельфовом леднике Росса, чтобы исследовать изменение климата и повышение уровня моря.







Для этого они растапливают дыру глубиной 580 метров в антарктическом льду, чтобы добраться до морской воды. Исследователи используют так называемое «бурение с горячей водой», при котором лед тает под воздействием горячей воды.

Цель состоит в том, чтобы иметь возможность получать керны отложений с глубины до 200 метров. Глубина Антарктического океана под шельфовым ледником Росса составляет около 55 метров. Прошлым антарктическим летом проект пришлось отменить по техническим причинам.

«Мы надеемся, что отложения с морского дна под слоем льда перенесут нас в периоды, когда ледяной щит подвергался более теплым и более богатым CO 2 условиям, которые прогнозируются на ближайшие десятилетия и столетия», — объясняет морской геолог Иоганн Клагес фон Альфред-Вегенер.





«Тогда мы сможем ответить на следующие вопросы: насколько стабилен лед Западной Антарктики в этих условиях и можем ли мы определить переломные моменты, после которых отступление ледникового покрова уже невозможно остановить», — добавляет микропалеонтолог Дениз Кулханек из Университета Кристиана Альбрехта в Киле.

Научно-буровой лагерь KIS3 находится в 860 километрах по прямой от ближайшей базы — базы Скотт в Новой Зеландии. В ноябре шесть членов лагерной бригады отправились по суше к месту бурения.

С колонной полярных автомобилей они перевозят необходимое топливо, научное оборудование, буровое оборудование и припасы примерно на 8-недельный сезон по маршруту протяженностью 1128 километров. Ожидается, что это путешествие займет 15 дней и потребует использования георадара, который поможет обнаружить опасные трещины.

Как только колонна прибудет на KIS3, на льду будет построена лыжная взлетно-посадочная полоса для самолетов, чтобы позволить буровой бригаде и ученым прилететь позднее в ноябре.