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kosmos_news
MicroStrategy приобрела дополнительные 51 780 BTC за $4,6 млрд
С 11 по 17 ноября компания-производитель ПО MicroStrategy приобрела дополнительные 51 780 BTC за $4,6 млрд. Средняя цена покупки составила около $88 627. Microstrategy не отклоняется от своей биткоин-стратегии.

MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткоинов, объявила 18 ноября, что приобрела дополнительно 51 780 BTC за $4,6 млрд. Акционерная компания, основанная Майклом Сэйлором, совершила покупки в период с 11 по 17 ноября по средней цене $88 627 за BTC. MicroStrategy собрала средства для этого за счет выпуска новых акций.
 
После последней сделки, которая на сегодняшний день является крупнейшим приобретением MicroStrategy, компания-разработчик программного обеспечения теперь владеет 331 200 BTC с текущей эквивалентной стоимостью примерно $30 млрд. Публичная компания заплатила около $16 млрд за активы. Это предполагает среднюю цену покупки чуть менее $50 000 за BTC.

Ровно неделю назад MicroStrategy объявила о покупке 27 200 биткоинов за $2,03 млрд, также финансируемой за счет выпуска новых акций. Поскольку недавно раскрытый план компании состоит в том, чтобы приобрести BTC в общей сложности на $42 млрд в течение следующих трех лет путем выпуска облигаций и акций компании, участники рынка, вероятно, могут ожидать регулярные подобные отчеты в будущем.

Компания впервые приобрела BTC в августе 2020 года. С тех пор акции MicroStrategy показали лучшие результаты, чем акции всех 500 компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500 США. Цена акции, которая в настоящее время более чем в 25 раз выше, чем до стратегии покупки биткоинов, позволяет компании постоянно выпускать новые акции компании, чтобы купить криптовалюту.

MicroStrategy удалось значительно увеличить соотношение биткоинов на акцию, так называемую «доходность BTC» — на 41,8 процента только с начала года. Кажется, это делает компанию особенно интересной для инвесторов и, по мнению рынка, очевидно, оправдывает рыночную капитализацию, которая более чем вдвое превышает ее активы в биткоинах.

Сэйлор продолжает оставаться активным сторонником первой криптовалюты и ранее в интервью Fox News заявил, что биткоин вселяет уверенность в неопределенной ситуации, поскольку актив защищен от вмешательства властей.

По словам Сэйлора, обеспокоенность вызывают регуляторные неопределенности, связанные со стейблкоинами и токенами. 

Между тем, Сэйлор полагает, что нынешние рыночные условия представляют собой идеальный момент входа в индустрию для институциональных инвесторов, которые ранее не осмеливались вкладывать средства. Он не ожидает дальнейшего снижения цены BTC. Однако коррекция рынка изменит первоначальную ситуацию для многих потенциальных инвесторов.

В принципе, это хороший знак, если компании хотят хранить свои резервы в биткоинах. Прежде всего, это показывает, что все больше и больше организаций хотят использовать биткоин в качестве средства сбережения. Также нет угроз децентрализации сети, если группа или человек владеет особенно большим количеством биткоинов.

Чтобы иметь возможность оценить опасности, связанные с покупкой больших объемов цифровых монет, особенно важно сопоставить вложенную сумму.

Тот факт, что Microstrategy владеет примерно 1% всех биткоинов, не является главной проблемой. Однако компания работает не по средствам. С оборотом в $500 млн компания, зарегистрированная на фондовой бирже, осмеливается инвестировать несколько миллиардов в биткоины по сути в кредит (за счет выпуска акций).

#криптовалюты #биткоин #инвестиции #microstrategy
Источник: x.com
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