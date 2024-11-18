В СМИ появилась информация, что предприятия Казахстана недавно закупили продукцию западных компаний, а затем она была передана в РФ.

Портал Defence24 утверждает (со ссылкой на свои источники), что зарегистрированные в Казахстане фирмы закупили продукцию в 2023-2024 годах, в том числе таких компаний, как немецкая Rohde & Schwarz, французская Safran Data Systems, американская Mini-Circuits или ирландская Farran Technology, а затем реэкспортировали их в Россию. Только AskarLab с ноября 2023 года закупила высококлассное радиооборудование на сумму около двух миллионов долларов.







Расследователи установили, что импортированные с Запада товары, называемые «товарами двойного назначения», продавались российским компаниям, находящимся под западными санкциями. Портал также получил переписку руководства одной из казахстанских компаний, которая обещала предоставить попавшей под санкции российской компании Dipol оборудование испанской компании Keysight Technologies.

Один военный эксперт рассказал журналистам, что продукция именно этой компании используется при разработке и совершенствовании российских спутников радиоэлектронной разведки.

При переписке с казахстанскими фирмами журналисты также выдавали себя за представителей московских компаний, желающих закупать товары западных производителей через казахстанские компании. Им были обещаны встречи с представителями таких предприятий, проживающими в Казахстане.

Ни для кого не секрет, что с момента введения западных санкций против российских компаний товары двойного назначения поступают в Россию через другие страны, в том числе страны Центральной Азии. ВВП стран Центральной Азии (кроме Туркменистана) существенно увеличился за последние два года - в том числе благодаря тому, что транзит российских товаров теперь идет через эти страны. Ряд компаний из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана также подверглись санкциям со стороны США или Великобритании, и время от времени появляется информация о том, что этот список пополняется новыми компаниями.

Сообщений о возможных последствиях для западных компаний, которые, как предполагается, знают о том, кому в конечном итоге достанутся их товары, не поступало.





