Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Киностудия "Мосфильм" подарила российской армии пригодные для боевых действий танки
Советские танки устарели, но они еще могут служить своему назначению на фронте.

"В прошлом году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 бронетранспортеров и 8 грузовиков", - заявил Владимиру Путину на встрече в Кремле директор российской киностудии "Мосфильм".

"Я знал, что им нужно оборудование. Поэтому я связался с Министерством обороны, и они приняли эти машины", - объясняет Карен Шахназаров из "Мосфильма".

Танки и другая техника, которую киностудия передала в дар российской армии, не являются новейшей техникой. Танки Т-54/55 впервые были выпущены в 1945 году. Например, в 1961 году они были замечены рядом с американскими танками на контрольно-пропускном пункте "Чэкпойнт Чарли" («Checkpoint Charlie»)  в Берлине.

Считается, в России еще осталось несколько Т-54/55. К 1983 году было произведено более 100 000 штук.
А в период с 1951 по 1969 год было произведено 12 000 легких плавающих танков ПТ-76.

Подаренные танки взяты из реквизита киностудии. Но это далеко не единственные танки, которые российские вооруженные силы используют на фронте.

Т-54/55 впервые были замечены на поле боя в марте 2023 года. В июле 2024 года в Украину был отправлен еще один транш танков.

Неясно, насколько в рабочем состоянии находятся подаренные танки. Даже если они не будут задействованы непосредственно на фронте, то могут быть полезны в другом качестве - например, в качестве источника запасных частей, бронетранспортера или дистанционно управляемой машины в зоне СВО.

Эксперты отмечают, что с сегодняшней точки зрения Т-54/55 устарели. Броня достаточно тонка достаточно, чтобы в некоторых местах ее может пробить 25-мм пулемет БМП М2 "Брэдли". Однако для повышения защиты армия РФ временно установила динамическую защиту на некоторые Т-54/55.

Украина также имеет на вооружении Т-54/55 и его варианты, оснащенные динамической защитой. Из Словении было доставлено около 28 М-55С. Это Т-54/55, модернизированные пушкой калибра 105 мм НАТО.

Первые Т-54/55 использовались на Украине в 2023 году в качестве импровизированной артиллерии, т.е. для ведения огня с закрытых позиций, аналогично гаубице. 100-мм пушка недостаточно мощна для стрельбы прямой наводкой по другим танкам. Боеприпасов для этой пушки до сих пор предостаточно, потому что этот калибр уже редко используется.

Кроме того, Т-54/55 в основном использовался полустационарно. В этой роли он должен был помогать защищаться от атак пехоты и легкой бронетехники.

Пусть лобовые атаки устаревшим устройством не отличаются особой мощью, но с весны 2024 года танки Т-54/55 все чаще появляются в роли классического штурмовика. Такие атаки имеют тактический смысл: для тех, кто защищается, а не нападают.

Удары Т-54/55 по украинским позициям призваны не допустить развертывания там наступления. Кроме того, Россия использует подобные атаки для усиления этих оборонительных позиций. Для этого войска могут быть отведены с других позиций на фронте, которые Россия затем атакует и хочет завоевать с помощью современной техники.

Другая цель Т-54 — проверить оборонительную силу противника. Благодаря лобовой атаке наблюдатели могут увидеть, из какого оружия и с какой интенсивностью стреляют украинские войска и как быстро они реагируют на атаку. С помощью разведывательного беспилотника Россия может использовать траектории ракет и залпы, чтобы точно определить, где находятся замаскированные украинские силы обороны, а затем обстрелять их артиллерией или планирующими бомбами.

#россия #танки #военная техника #мосфильм
Источник: en.kremlin.ru
+
Написать комментарий (0)
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
Энергетический кризис в Австрии - последствия отказа от российского газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
31
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
4
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
7
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
1
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+
Half-Life 2: Episode Three была показана в документальном фильме Valve
+
Valve раскроет детали Half-Life 2: Episode Three в 2025 году
1
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Водитель мусоровоза нашел ПК на базе AMD Ryzen Threadripper 3960X и RTX 2080 Ti
1

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
19
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
45
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
41
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
18
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
21
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
01:33
Я в курсе. 8700ф кое в чём урезан, но если по тестам и то что ам5, цене соответствует . 7700 встройка 2200, выше чем 5700Ж, но ниже 8700ж кэш-3 32 . отбраковку это ты учитываешь, а 99% нет. На сег...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
32Влад32
01:23
Пора уже ответить, даже если собьют на дальнем расстоянии.
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
VAKT
01:21
3-я мировая всё ближе
СМИ: США, Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь РФ
Зю
01:21
Австрия отказалась платить - заявку на прокачку отозвали. Сразу появились другие покупатели. В итоге поток не изменился, деньги Газпрому идут дальше, Австрия сидит голодной.
Энергетический кризис в Австрии - последствия отказа от российского газа
lеad
01:09
Бред, там уже все поделено давно и телики стоят копейки сейчас. Кому надо итак переплатил за iTV давно
Apple планирует заняться производством телевизоров
ebatorуа
01:05
скажут,что рыба-пила,кабеля перепелила.
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
Сергей Серов
01:01
При таких соседях НИ О КАКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, только блокирование с НАТО и ЕС... Других рецептов НЕТ...
NYT: Киев больше заинтересован в гарантиях безопасности, чем в сохранении территорий
Сергей Серов
01:00
Вы забыли упомянуть Грузию, Молдавию, Казахстан, Финляндию, Швецию, Польшу, Японию и собственно США... Всюду, везде и ото всюду нам грозит опасность... ВОНА ну просто кишит в сартирах и коллекторах......
NYT: Киев больше заинтересован в гарантиях безопасности, чем в сохранении территорий
32Влад32
00:56
Для начала оптические кабели между США и Европой е...нуть. Причем молча. Типа - сами порвались. Или группа антиамерикански настроенных монголов наняла моторную лодку и взорвали кабели.
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
32Влад32
00:54
Дебилы думают, что западная Европа и США отсидятся в сторонке?
СМИ: США, Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем