Советские танки устарели, но они еще могут служить своему назначению на фронте.

"В прошлом году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 бронетранспортеров и 8 грузовиков", - заявил Владимиру Путину на встрече в Кремле директор российской киностудии "Мосфильм".



"Я знал, что им нужно оборудование. Поэтому я связался с Министерством обороны, и они приняли эти машины", - объясняет Карен Шахназаров из "Мосфильма".

Танки и другая техника, которую киностудия передала в дар российской армии, не являются новейшей техникой. Танки Т-54/55 впервые были выпущены в 1945 году. Например, в 1961 году они были замечены рядом с американскими танками на контрольно-пропускном пункте "Чэкпойнт Чарли" («Checkpoint Charlie») в Берлине.

Считается, в России еще осталось несколько Т-54/55. К 1983 году было произведено более 100 000 штук.

А в период с 1951 по 1969 год было произведено 12 000 легких плавающих танков ПТ-76.

Подаренные танки взяты из реквизита киностудии. Но это далеко не единственные танки, которые российские вооруженные силы используют на фронте.

Т-54/55 впервые были замечены на поле боя в марте 2023 года. В июле 2024 года в Украину был отправлен еще один транш танков.

Неясно, насколько в рабочем состоянии находятся подаренные танки. Даже если они не будут задействованы непосредственно на фронте, то могут быть полезны в другом качестве - например, в качестве источника запасных частей, бронетранспортера или дистанционно управляемой машины в зоне СВО.

Эксперты отмечают, что с сегодняшней точки зрения Т-54/55 устарели. Броня достаточно тонка достаточно, чтобы в некоторых местах ее может пробить 25-мм пулемет БМП М2 "Брэдли". Однако для повышения защиты армия РФ временно установила динамическую защиту на некоторые Т-54/55.

Украина также имеет на вооружении Т-54/55 и его варианты, оснащенные динамической защитой. Из Словении было доставлено около 28 М-55С. Это Т-54/55, модернизированные пушкой калибра 105 мм НАТО.

Первые Т-54/55 использовались на Украине в 2023 году в качестве импровизированной артиллерии, т.е. для ведения огня с закрытых позиций, аналогично гаубице. 100-мм пушка недостаточно мощна для стрельбы прямой наводкой по другим танкам. Боеприпасов для этой пушки до сих пор предостаточно, потому что этот калибр уже редко используется.

Кроме того, Т-54/55 в основном использовался полустационарно. В этой роли он должен был помогать защищаться от атак пехоты и легкой бронетехники.

Пусть лобовые атаки устаревшим устройством не отличаются особой мощью, но с весны 2024 года танки Т-54/55 все чаще появляются в роли классического штурмовика. Такие атаки имеют тактический смысл: для тех, кто защищается, а не нападают.

Удары Т-54/55 по украинским позициям призваны не допустить развертывания там наступления. Кроме того, Россия использует подобные атаки для усиления этих оборонительных позиций. Для этого войска могут быть отведены с других позиций на фронте, которые Россия затем атакует и хочет завоевать с помощью современной техники.

Другая цель Т-54 — проверить оборонительную силу противника. Благодаря лобовой атаке наблюдатели могут увидеть, из какого оружия и с какой интенсивностью стреляют украинские войска и как быстро они реагируют на атаку. С помощью разведывательного беспилотника Россия может использовать траектории ракет и залпы, чтобы точно определить, где находятся замаскированные украинские силы обороны, а затем обстрелять их артиллерией или планирующими бомбами.