В китайском регионе Шаньдун введен в эксплуатацию огромный морской объект.

Первая часть плавучей солнечной системы китайской государственной компании CHN Energy введена в эксплуатацию, сообщила компания. Общая площадь составляет около 1223 гектаров. Ферма станет крупнейшей морской солнечной электростанцией в мире, когда будет полностью построена.

Плавучая солнечная система в Китае. Фото: CHN

Объект расположен в 8 км от побережья города Дунин в провинции Шаньдун. Его мощность составляет 1 ГВт, и при полной эксплуатации он, как ожидается, будет генерировать 1,78 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить энергией 2,67 миллиона жителей китайского города в течение года.

По данным CHN, морская солнечная электростанция была построена с использованием специальной технологии стальных платформ, на которой в общей сложности было установлено 2934 платформы с фотоэлектрическими модулями. Размер каждой из этих платформ составляет 60 х 35 м.

Произведенная энергия поступает в домохозяйства по линии электропередачи на большие расстояния напряжением 66 киловольт. Это решение предназначено для более экономичной транспортировки больших объемов энергии на материк, чем с помощью традиционных морских фотоэлектрических линий электропередачи.

В Китае в настоящее время в провинции Цзянсу, к югу от Шаньдуна, строится еще более крупная плавучая солнечная электростанция. Ее мощность составит 2 ГВт.