Ни одна ракета, построенная любителями, никогда не поднималась на такую ​​большую высоту. Гиперзвуковой предел также был превзойдён.

Студенты Лаборатории ракетного подразделения Университета Южной Калифорнии установили новый рекорд для созданной любителями ракеты. Их ракета Aftershok II — первая созданная гражданскими лицами ракета, достигшая высоты 400 000 футов (около 122 километров).

Фотография верхней ступени ракеты на обратном пути на Землю. Изображение: Университет Южной Калифорнии

Последний рекорд был установлен в 2004 году и составил 380 000 футов (около 116 километров). С Aftershok II эта отметка была существенно превышена: модель пролетела в общей сложности 470 000 футов (около 143 километров).



«Aftershock II оснащена самым мощным полупроводниковым двигателем, когда-либо запускавшимся студентами», — сказал в своем пресс-релизе от 15 ноября ведущий инженер Райан Кремер.

Уже в 2019 году группе студентов удалось со своей ракетой преодолеть так называемую линию Кармана. Это воображаемый уровень на высоте 100 километров. По данным Международной авиационной федерации FAI, этот предел считается официальной границей космоса.

Успешная попытка установления рекорда состоялась ещё в конце октября. Ракета высотой почти 4 метра и толщиной 20 сантиметров и массой в 150 кг взлетела с места запуска в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада. Она достигла максимальной скорости в 5,5 Маха (около 6800 км/ч).

Такая гиперзвуковая скорость (с 5 Маха речь идет о гиперзвуке, с 1 Маха речь идет о сверхзвуке) стала возможной благодаря новой тепловой защите. Благодаря новой окраске и стабилизаторам с титановым покрытием ракета смогла сохранить эффективность в экстремальных условиях.