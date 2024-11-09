В США, судя по всему, конфискованные iPhone с новой версией операционной системы iOS 18 загадочным образом перезагружаются через определенный промежуток времени. Это затрудняет доступ полиции к устройствам.

С помощью таких инструментов, как программное обеспечение Cellebrite, старые модели iPhone и смартфоны Android теперь можно довольно легко взломать. Это позволяет правоохранительным органам получить доступ к хранящейся там информации.

iPhone с iOS 18: новая функция может затруднить доступ полиции

Последняя версия iOS, похоже, мешает получать информацию с конфискованных устройств полиции и ФБР. Сообщается, что iPhone с iOS 18 имеют специальную функцию, которая затрудняет, а то и делает невозможным доступ властей, как предупреждает полиция американского штата Мичиган во внутреннем документе.

Похоже, говорится в сообщении, что iPhone под управлением iOS 18 заставляют другие находящиеся рядом iPhone отключаться, если они не были подключены к мобильной сети в течение определенного периода времени. Документ доступен на платформе 404 Media с 7 ноября.

Таким образом, процесс перезагрузки должен произойти в течение 24 часов, как показывают наблюдения сотрудников полиции. Сообщается, что устройства с iOS 18, которые были недавно доставлены в полицейскую лабораторию, подали сигнал находящимся в сейфах в течение длительного времени устройствам о необходимости перезагрузки.

Эти устройства, конфискованные и хранившиеся в сейфах, находились в состоянии, в котором они уже были разблокированы после включения (After First Unlock/AFU). Это позволяло следователям легко получить информацию из смартфонов в случае необходимости.

После загадочного сигнала телефона и последующего перезапуска находящиеся в сейфах устройства оказались в режиме Before First Unlock (BFU). В этом случае доступ к зашифрованным данным существенно затрудняется.

По информации, доступной 404 Media, власти пока не нашли способа расшифровать iPhone в состоянии BFU для устройств iOS 18, пишет macrumors.com. Власти предполагают, что Apple интегрировала этот сигнал в качестве новой функции безопасности в iOS 18, и советуют своим коллегам пока держать эти устройства подальше от старых, находящихся в хранилище.

Но действительно ли Apple внедрила такую функцию в iPhone? Понятно, что с обновлением iOS 18.1 была введена так называемая «Перезагрузка бездействия». Перезапуск в этом случае не должен зависеть от того, подключено устройство к мобильной сети или нет.

Эксперт по криптографии Мэтью Грин из Университета Джонса Хопкинса считает гипотезы правоохранительных органов относительно устройств iOS 18 «глубоко сомнительными».

«Но эта концепция впечатляет. Идея регулярной перезагрузки смартфонов после длительного отсутствия сети просто гениальна»», — говорит Грин.

Было бы удивительно, если бы Apple действительно сделала это намеренно. Полиция Мичигана теперь хочет разобраться во всем этом более подробно и провести дальнейшее расследование. Apple пока (к 9 ноября) не прокомментировала эту информацию.