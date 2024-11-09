Как известно, между Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоном Маском есть некая связь. Маск активно поддерживал Трампа на выборах. Поэтому победа на выборах бывшего президента США привела к значительному росту цены акций Tesla.
За несколько дней до выборов в США акции производителя электромобилей торговались на уровне около $242. По итогам торгов в пятницу, 8 ноября, акции Tesla стоили $321. Это означает рост котировок на 33 процента.
Только в пятницу цена акций выросла на 8 процентов. В результате ценовых гонок рыночная стоимость Tesla выросла более чем до триллиона долларов впервые с 2022 года.
9 компаний с самой высокой рыночной стоимостью (по состоянию на 8 ноября):
- Nvidia - $3,62 трлн
- Apple - $3,43 трлн
- Microsoft - $3,14 трлн
- Alphabet - $2,2 трлн
- Amazon - $2,2 трлн
- Meta* - $1,48 трлн
- TSMC - $1,04 трлн
- Tesla - $1,01 трлн
- Berkshire Hathaway - $997 млрд
По подсчетам журнала Forbes, предполагаемое состояние Маска как самого богатого человека в мире превысило отметку в $300 млрд. В основном оно состоит из акций Tesla.
Глава Tesla Илон Маск — один из самых ярых сторонников Трампа. Ожидается, что самому богатому человеку в мире может быть поручено сокращение государственных расходов США.
Даже если цена акций Tesla растет, компания, как и другие поставщики электромобилей, в настоящее время борется с замедлением спроса. Компания Маска в этом году опустилась на третье место на рынке электромобилей в Европе — после VW и BMW.
Администрация Дональда Трампа, которая хочет производить больше нефти и природного газа, может создать еще больше препятствий для индустрии электромобилей. Однако аналитик Дэн Айвз из финансовой компании Wedbush Securities предполагает, что Tesla станет исключением и проблемы её не коснутся.
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