Акции производителя электромобилей выросли на 33% из-за результатов выборов в США. По состоянию на 8 ноября автогигант оценивается в триллион долларов.

Как известно, между Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоном Маском есть некая связь. Маск активно поддерживал Трампа на выборах. Поэтому победа на выборах бывшего президента США привела к значительному росту цены акций Tesla.

Фото: REUTERS

За несколько дней до выборов в США акции производителя электромобилей торговались на уровне около $242. По итогам торгов в пятницу, 8 ноября, акции Tesla стоили $321. Это означает рост котировок на 33 процента.

Только в пятницу цена акций выросла на 8 процентов. В результате ценовых гонок рыночная стоимость Tesla выросла более чем до триллиона долларов впервые с 2022 года.



9 компаний с самой высокой рыночной стоимостью (по состоянию на 8 ноября):

Nvidia - $3,62 трлн

Apple - $3,43 трлн

Microsoft - $3,14 трлн

Alphabet - $2,2 трлн

Amazon - $2,2 трлн

Meta* - $1,48 трлн

TSMC - $1,04 трлн

Tesla - $1,01 трлн

Berkshire Hathaway - $997 млрд



По подсчетам журнала Forbes, предполагаемое состояние Маска как самого богатого человека в мире превысило отметку в $300 млрд. В основном оно состоит из акций Tesla.

Глава Tesla Илон Маск — один из самых ярых сторонников Трампа. Ожидается, что самому богатому человеку в мире может быть поручено сокращение государственных расходов США.

Даже если цена акций Tesla растет, компания, как и другие поставщики электромобилей, в настоящее время борется с замедлением спроса. Компания Маска в этом году опустилась на третье место на рынке электромобилей в Европе — после VW и BMW.

Администрация Дональда Трампа, которая хочет производить больше нефти и природного газа, может создать еще больше препятствий для индустрии электромобилей. Однако аналитик Дэн Айвз из финансовой компании Wedbush Securities предполагает, что Tesla станет исключением и проблемы её не коснутся.



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