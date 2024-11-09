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kosmos_news
После победы Трампа Tesla стоит более триллиона долларов
Акции производителя электромобилей выросли на 33% из-за результатов выборов в США. По состоянию на 8 ноября автогигант оценивается в триллион долларов.

Как известно, между Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоном Маском есть некая связь. Маск активно поддерживал Трампа на выборах. Поэтому победа на выборах бывшего президента США привела к значительному росту цены акций Tesla.
Фото: REUTERS
За несколько дней до выборов в США акции производителя электромобилей торговались на уровне около $242. По итогам торгов в пятницу, 8 ноября, акции Tesla стоили $321. Это означает рост котировок на 33 процента.

Только в пятницу цена акций выросла на 8 процентов. В результате ценовых гонок рыночная стоимость Tesla выросла более чем до триллиона долларов впервые с 2022 года.

9 компаний с самой высокой рыночной стоимостью (по состоянию на 8 ноября):

  •     Nvidia - $3,62 трлн
  •     Apple - $3,43 трлн
  •     Microsoft - $3,14 трлн
  •     Alphabet - $2,2 трлн
  •     Amazon - $2,2 трлн
  •     Meta* - $1,48 трлн
  •     TSMC - $1,04 трлн
  •     Tesla - $1,01 трлн
  •     Berkshire Hathaway - $997 млрд


По подсчетам журнала Forbes, предполагаемое состояние Маска как самого богатого человека в мире превысило отметку в $300 млрд. В основном оно состоит из акций Tesla. 

Глава Tesla Илон Маск — один из самых ярых сторонников Трампа. Ожидается, что самому богатому человеку в мире может быть поручено сокращение государственных расходов США.

Даже если цена акций Tesla растет, компания, как и другие поставщики электромобилей, в настоящее время борется с замедлением спроса. Компания Маска в этом году опустилась на третье место на рынке электромобилей в Европе — после VW и BMW. 

Администрация Дональда Трампа, которая хочет производить больше нефти и природного газа, может создать еще больше препятствий для индустрии электромобилей. Однако аналитик Дэн Айвз из финансовой компании Wedbush Securities предполагает, что Tesla станет исключением и проблемы её не коснутся.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России

#сша #tesla #илон маск #трамп #выборы
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