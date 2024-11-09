На авиашоу в Чжухае было показано несколько устройств для защиты от дронов.

В рамках авиашоу в Чжухае Китай продемонстрировал несколько микроволновых орудий, предназначенных для использования против дронов. Одна из таких систем очень большая и установлена на грузовике Shacman SX2400/2500 серии 8x8. Об этом сообщает портал The War Zone.

Фото: CSCG

Также было показано еще одно микроволновое оружие, которое установлено на шасси легкой бронетехники. Можно увидеть вращающиеся радиолокационные устройства, которые могут быть использованы для обнаружения целей.

Фото: CSCG

Техника появилась на видео, опубликованном государственной компанией China South Industries Group Corporation (CSGC) с официальным английским названием Norinco. Ролик не дает точных подробностей о функциях и возможностях высокоэффективных систем микроволнового оружия.

Также появились изображения другой системы оружия на основе микроволновой энергии, установленной на грузовике Shacman серии SX2400/2500. Однако сборка этой системы отличается от показанной выше.







На других фотографиях, сделанных на авиашоу, видны машины с лазерным оружием, которое также будет использоваться для защиты от дронов.

Сдерживание беспилотных дронов с помощью энергии вместо обычного оружия дает несколько преимуществ. Классические зенитные ракеты зачастую во много раз дороже дешевых ударных дронов.

В отличие от систем лазерной защиты, эти системы используют микроволновую энергию для повреждения электроники внутри дронов. Лазеры, с другой стороны, работают с очень целенаправленным лучом, который генерирует тепло. Это тепло вызывает структурные повреждения. Попавший материал плавится, испаряется или загорается, а в лучшем случае дрон разбивается.