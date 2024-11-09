В рамках авиашоу в Чжухае Китай продемонстрировал несколько микроволновых орудий, предназначенных для использования против дронов. Одна из таких систем очень большая и установлена на грузовике Shacman SX2400/2500 серии 8x8. Об этом сообщает портал The War Zone.
Также было показано еще одно микроволновое оружие, которое установлено на шасси легкой бронетехники. Можно увидеть вращающиеся радиолокационные устройства, которые могут быть использованы для обнаружения целей.
Техника появилась на видео, опубликованном государственной компанией China South Industries Group Corporation (CSGC) с официальным английским названием Norinco. Ролик не дает точных подробностей о функциях и возможностях высокоэффективных систем микроволнового оружия.
Также появились изображения другой системы оружия на основе микроволновой энергии, установленной на грузовике Shacman серии SX2400/2500. Однако сборка этой системы отличается от показанной выше.
На других фотографиях, сделанных на авиашоу, видны машины с лазерным оружием, которое также будет использоваться для защиты от дронов.
Сдерживание беспилотных дронов с помощью энергии вместо обычного оружия дает несколько преимуществ. Классические зенитные ракеты зачастую во много раз дороже дешевых ударных дронов.
В отличие от систем лазерной защиты, эти системы используют микроволновую энергию для повреждения электроники внутри дронов. Лазеры, с другой стороны, работают с очень целенаправленным лучом, который генерирует тепло. Это тепло вызывает структурные повреждения. Попавший материал плавится, испаряется или загорается, а в лучшем случае дрон разбивается.