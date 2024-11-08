Представитель американской компании Axiom Space сообщил о продолжающихся переговорах с индийской стороной относительно возможного сотрудничества в строительстве частной космической станции.

Axiom Space — американская компания, организующая коммерческие пилотируемые полеты на Международную космическую станцию (МКС). Однако она реализует еще один проект – строительство частного орбитального комплекса. Для этого Axiom Space нужны международные партнеры, и одним из потенциальных кандидатов может быть Индия.

Фото: Axiom Space Информацию о продолжающихся переговорах в последние дни сообщило агентство Reuters со ссылкой на Перли Пандью, директора по международным правительственным связям компании Axiom Space.

«Индия может заняться транспортировкой материалов во время разработки нашей космической станции», — сказал Пандья.

Переговоры ведутся не только с Индийской организацией космических исследований (ISRO), но и с частными организациями. Однако ни один контракт еще не был подписан. Axiom Space рассматривает другие доступные варианты на международном рынке. Переговоры якобы ведутся с европейскими структурами.

ISRO остается основным игроком в индийском космическом секторе, но стоит отметить, что на рынке присутствуют частные предприятия, специализирующиеся на ракетах-носителях.

Примером может служить компания Skyroot Aerospace, которая работает над 4-ступенчатой системой Vikram 1. Также планируется разработать 2-е и 3-е поколения ракеты, которые будут иметь гораздо лучшие характеристики. Vikram 1 может полететь в космос уже в 2024 году.

Несколько месяцев назад США и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в области пилотируемых миссий. Индийский астронавт Шубханшу Шукла в настоящее время проходит подготовку к предстоящей миссии Ax-4, выполняемой компанией Axiom Space.

Ax-4 предполагает полет экипажа из четырех человек на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции. В течение 14 дней экипаж проведет ряд научных испытаний. Миссия Ax-4 запланирована на 2025 год.