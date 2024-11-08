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kosmos_news
Первая пилотируемая космическая миссия Индии отложена до 2026 года
В индийском агентстве ISRO подчеркнули, что не хотят повторить ситуацию, произошедшую в случае с испытательным полетом американской капсулы Starliner компании Boeing.

Индийская организация космических исследований (ISRO) приняла решение отложить первую в истории страны пилотируемую космическую миссию, которая будет осуществлена с использованием космического корабля Gangayaan («Гаганьян»).
Фото: ISRO В последние годы Индия предприняла решительные шаги к выходу на передовые позиции международной космической гонки. Лучшим примером этого стала успешная посадка зонда «Чандраян-3» на поверхность Луны, во время осуществленной в августе 2023 года миссии. Программа исследования Луны будет продолжена, но Индия планирует и другие амбициозные проекты.

Среди запланированных миссий особое внимание в стране уделяется осуществлению первого в Индии пилотируемого полета в космос. Миссия будет осуществлена с помощью нового космического корабля «Гаганьян». Капсула разрабатывается местными компаниями и имеет чрезвычайно важное значение для страны, поскольку, как ожидается, будет определять программу пилотируемых космических полетов Индии.

Также стоит отметить, что на данный момент возможность доставлять людей на околоземную орбиту пока есть только у США, Китая и России. Так что Индия вскоре может присоединиться к этой элитной группе.

Индийская организация космических исследований (ISRO) недавно объявила, что первая миссия «Гаганьян» с астронавтами на борту будет осуществлена в 2025 году. На днях председатель ISRO С. Соманат объявил общественности, что это историческое событие не состоится в следующем году. Новая дата миссии назначена на 2026 год.

Председатель ISRO подчеркнул, что причиной такого решения стали "крайние меры предосторожности, направленные на обеспечение максимально возможного уровня безопасности экипажа". Он также добавил, что миссия требует разработки множества сложных систем, каждая из которых разрабатывается посредством систематического процесса. 

"Я не хочу того, что случилось с Boeing Starliner, поэтому нам следует быть очень осторожными", — сказал Соманат.

Напомним, капсула Starliner и двое астронавтов достигли Международной космической станции (МКС) 6 июня этого года. Во время полета произошла утечка гелия и отказ двигателя. Астронавты были подготовлены к многодневному полету, но из соображений безопасности было решено продлить их миссию.

Starliner вернулся на Землю без экипажа в начале сентября этого года. В свою очередь, астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся на Crew Dragon от SpaceX только в феврале 2025 года. Ситуация создала для Boeing множество проблем, включая, прежде всего, финансовые потери. Поэтому неудивительно, что Индия делает из этого выводы и вводит строгие меры предосторожности.

Однако стоит отметить, что цель миссии капсулы Gangayaan будет немного другой. Индийский космический корабль не полетит на МКС. Один-два космонавта в капсуле должны достичь высоты примерно 400 км и провести там несколько дней. Для запуска капсулы была выбрана стартовая система GSLV Mark 3 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle).

Однако до того, как состоится пилотируемая миссия, Индия выполнит демонстрационные испытательные полеты без экипажа на борту капсулы. Имеющаяся информация показывает, что первое испытание будет проведено в конце этого года. На борту корабля будет находится робот-гуманоид. Это испытание поможет лучше контролировать параметры во время полета и оценивать воздействие космического излучения.

Одним из индийских астронавтов, которые могут принять участие в первом пилотируемом полете капсулы Gangayaan, является Шубханску Шукла, пилот ВВС Индии. Интересно, что в настоящее время он готовится в США к коммерческой миссии Ax-4. Запуск миссии Ax-4 состоится не раньше весны следующего года.

#космос #индия #луна
Источник: Space.com
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