Древесных лягушек, подвергшихся радиоактивному излучению, сравнили с «нормальными» лягушками.

Когда в 1986 году произошла чернобыльская ядерная катастрофа, территория вокруг поврежденной АЭС была объявлена зоной ограниченного доступа. За последние почти 40 лет здесь сложилась уникальная флора и фауна, что позволяет сделать далеко идущие выводы о радиоактивном воздействии.







Например, древесных лягушек из запретной зоны исследовали в течение нескольких лет и сравнивали с лягушками того же вида, не обитающими в радиоактивно загрязненной среде. Исследователи из Университета Овьедо в Испании пришли к удивительному выводу, как они сообщили 6 ноября.

Соответственно, радиационное воздействие на чернобыльских лягушек не оказало влияния на скорость процессов старения. Аналогичным образом не удалось обнаружить существенных различий в ожидаемой продолжительности жизни. «Радиоактивные» лягушки дожили примерно до того же возраста, что и лягушки, жившие без радиационного воздействия.

В период с 2016 по 2018 год испанские исследователи поймали более 200 древесных лягушек (Hyla orientalis) в нескольких местах Чернобыльской зоны отчуждения — от районов с самым высоким уровнем радиации до мест с меньшей радиоактивностью.

Фото: Университет Овьедо

Также были проанализированы маркеры стресса. Гормон кортикостерон, который связан со стрессом, не показал необычно высоких уровней. Чернобыльские лягушки, похоже, не страдают от радиоактивности. Кроме того, измеряли содержание цезия в мышцах и стронция в костях.

Поскольку у чернобыльских лягушек не было обнаружено никаких аномалий, исследователи пришли к выводу:



