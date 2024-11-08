Бесплатные текстовые и графические программы получают поддержку искусственного интеллекта при создании контента.

Microsoft оснащает свои стандартные программы функциями искусственного интеллекта. Инсайдеры Windows могут протестировать эти решения для «Блокнота» и «Paint», но не во всех регионах.

Новый инструмент «Rewrite» для редактора MS Editor. Фото: Microsoft

«Блокнот» был выпущен в 1983 году как бесплатный простой текстовый редактор для Windows. С тех пор он стал неотъемлемой частью операционной системы. Функция «Переписать» (Rewrite) теперь помогает создавать тексты. Используется языковая модель GPT, чтобы предлагать формулировки предложений, сокращать контент, изменять стиль повествования или переписывать целые разделы.

Как пишет Microsoft в статье поддержки, всё, что нужно сделать, это отметить части текста, которые следует редактировать с помощью ИИ. Нажатие на плашку «Rewrite» или щелчок правой кнопки мыши вызывает открытие нового окна. Там можно редактировать текст, регулируя длину, стиль и формат.

Затем ИИ редактирует текст в соответствии с пожеланиями пользователя. Будут созданы три предложения, из которых можно выбрать нужное. Затем выделенный фрагмент можно вставить в исходный документ одним щелчком мыши.

Microsoft также оснастила свою бесплатную графическую программу Paint функцией Image Creator. Генеративный искусственный интеллект можно использовать для создания изображений и редактирования фотографий, скрывая, вставляя или изменяя контент.







Таким способом можно удалить отмеченные области или вставить в эти области новый контент, пишет Microsoft. Например, Photoshop и Google Фото также имеют похожие функции.

В настоящее время функция «Rewrite» и некоторые ИИ-функции Paint доступны только в виде предварительной версии для инсайдеров Windows 11. Для их использования необходима учетная запись Microsoft. В Европе доступ к новым ИИ-инструментам пока имеют только жители Германии, Франции и Италии.



