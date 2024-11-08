Китайский марсоход «Чжуронг» собрал доказательства наличия воды в бывшем прибрежном районе Красной планеты.

Китайский марсоход «Чжуронг» (Zhurong) приземлился на поверхность Красной планеты 4 года назад. С тех пор он собрал много информации о Марсе и отправил ее на Землю. Анализ этих данных позволяет сделать несколько интересных выводов.



Исследователи из Гонконгского политехнического университета утверждают, что нашли несколько элементов, которые служат свидетельством существования древнего марсианского океана. Однако учёный Бенджамин Карденас настроен скептически относительно данного предположения.

Теория о том, что Марс когда-то был покрыт одним или несколькими обширными океанами, не нова. Однако никаких убедительных доказательств пока предоставлено не было. Теперь учёные во главе с руководителем исследования Бо Ву приводят доказательства, указывающие на существование водоема, который уже давно высох. Согласно исследованию, опубликованному в специализированном издании Scientific Reports, марсоход «Чжуронг» перемещался по региону, где когда-то могло быть побережье.

Исследователи пишут о каналах и ручьях, обнаруженных китайским марсоходом. Предыдущие исследования уже пришли к выводу, что такие геологические образования могут исходить, среди прочего, от грязевых вулканов. Они часто образовывались в местах, где была вода или лед.

Возможное формирование береговой линии бывшего марсианского океана

Однако данные марсохода и спутниковые снимки указывают на то, что когда-то рядом с этими грязевыми вулканами существовала береговая линия, пишут исследователи. Сообщается, что эта линия возникла около 3,7 млрд лет назад. Со временем вода замерзла, образовав береговую линию, прежде чем вода исчезла 3,4 млрд лет назад.

Такие океаны являются местом зарождения жизни и на Земле. Вот почему возможный более ранний марсианский океан имеет первостепенное значение в исследовании. Подобным же образом могла возникнуть жизнь и в океанах.

Однако учёный Бенджамин Карденас, который также изучает марсианские океаны, смотрит на исследование скептически, как он сообщил информационному агентству AFP. Он говорит, что гонконгские исследователи недостаточно учли эрозию Марса при анализе особенностей поверхности.

По мнению Карденаса, марсианский ветер и образовавшиеся отложения уже давно разрушили бы структуры, описанные в исследовании. Хотя он также предполагает, что на Марсе был океан, упомянутые доказательства для него не очень очевидны.

Китайские исследователи также подчеркивают, что их выводы «не доказывают окончательно, что на Марсе был океан». Разумеется, образцы марсианских пород придется доставить на Землю, чтобы их можно было исследовать.

Исследователи никогда категорически не исключали наличия воды на Марсе, но и не могли доказать ее наличия на Красной планете. Ранее китайский марсоход Zhurong, отправившийся исследовать поверхность Марса в июле 2020 года, собрал доказательства наличия воды на планете. Исследовательская группа с осторожным оптимизмом относится к последним находкам как к «доказательствам».

По их словам, изучение конкретных ландшафтов дюн на Марсе предоставило доказательства того, что вода может быть в низких широтах, где температура относительно высока и более благоприятна для жизни.

После того, как огромные запасы жидкой воды иссякли из-за резких изменений климата, ученые предположили, что на Марсе может быть только газообразная вода. Однако в недавнем прошлом увеличилось количество признаков замерзшей воды. Совсем недавно капли соленой воды оказались на космическом зонде НАСА «Феникс». Вывод о том, что в высоких широтах может быть «жидкая вода», в то время был спорным.

Данные трех научных приборов Zhurong, анализирующих особенности поверхности и состав дюн, позволяют предположить, что их поверхностный слой - с корками, трещинами и гребнями - богат гидратированными сульфатами и кремнеземом, а также оксидными минералами.

Однако исследователям не удалось предоставить доказательства в виде обнаруживаемого льда, образованного из воды. И многие вопросы остаются без ответа.