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kosmos_news
CycloTech готова представить «летающий автомобиль» BlackBird с электроприводом CycloRotor
Компания CycloTech анонсировала демонстратор BlackBird. Его постройку должны завершить к концу 2024 года.

В Австрии ведется работа над новой технологией привода для компактных летательных аппаратов, реализованных в виде «летающих автомобилей». Стартап CycloTech называет этот привод CycloRotor.
Фото: CycloTech В принципе, инновационный двигатель должен подойти для всех типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, но особенно для «летающих автомобилей», говорится в пресс-релизе CycloTech. Речь идет о eVTOL или, как их теперь официально называют в США, летательных аппаратах с электроприводом.

Чтобы продемонстрировать преимущества CycloRotor, сейчас создается так называемый демонстратор BlackBird. Он должен быть завершен к концу 2024 года. Первый полет запланирован на первый квартал 2025 года.

BlackBird — это прототип «летающего автомобиля» с электрическим приводом. На его основе позже будет создан механизированный летательный аппарат CruiseUp.

По сравнению с CruiseUp, BlackBird примерно на ¾ меньше. Его длина 4,9 метра, ширина 2,3 метра. Из заявления CycloTech неясно, является ли BlackBird пилотируемым или только дистанционно управляемым. Поскольку максимальная взлетная масса заявлена в 340 кг, это говорит о том, что он беспилотный – но теоретически на борту мог бы находиться и пилот.

Прототип должен быть способен летать со скоростью до 120 км/ч. Двигательная установка позволяет ему останавливаться и зависать в полете. В подвешенном состоянии его можно наклонять на 30 градусов. Он также должен иметь возможность безопасно приземляться даже в плохих погодных условиях и на наклонных поверхностях.
Схема демонстратора BlackBird. Фото: CycloTech 
Всё это возможно, поскольку CycloRotor можно использовать для управления направлением тяги. Для этого лопасти нескольких роторов выравниваются соответствующим образом. Таким образом, аппараты с двигательной установкой имеют еще большую свободу передвижения, чем вертолеты. Например, они могут лететь боком, при этом аппарату не придется наклоняться.

Благодаря своей конструкции машины CycloRotor более компактны, чем вертолеты, и не имеют открытых несущих винтов. Это конструктивное решение также делает их более безопасными, особенно в городских районах. По мнению CycloTech, никакой специальной инфраструктуры, такой как посадочные платформы, не потребуется. 

«Летающий автомобиль» мог бы стоять в обычном гараже, выезжать оттуда при необходимости, лететь к месту назначения и парковаться там на обычном парковочном месте.

CycloTech уже накопил опыт работы со своим первым демонстратором. Он был меньше Blackbird и к настоящему времени успешно совершил более 800 полетов.

В феврале стартап получил инвестиции в размере €20 миллионов. Всего до конца года должно быть получено €53 миллиона.

Целью является подготовка технологии CycloRotor к проверке Европейским авиационным агентством EASA. Инженеры хотят разработать CruiseUp или другой аппарат с такой силовой установкой и вывести его на рынок к 2030 году.

#технологии #двигатель #летающий автомобиль
Источник: cyclotech.at
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