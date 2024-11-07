Японцы хотят внести свой вклад в строительство польской АЭС

Целью подписанного 7 ноября меморандума между Японией и Польшей является ознакомление Польши с японскими атомными технологиями и помощь в создании ядерных ресурсов.







"Вопреки сообщениям некоторых СМИ, это не означает заключение соглашений, связанных со строительством второй АЭС", - уточнили в ведомстве.

В Минпромторге Польши подчеркнули, что "соглашение с японской делегацией касается широко понимаемого сотрудничества в области атомной энергетики".

Меморандум будет охватывать, среди прочего, сотрудничество на уровне хозяйствующих субъектов и промышленных технологий. Сотрудничество будет включать обмен информацией, организацию семинаров, общение с общественностью по вопросам ядерной безопасности и технологическую поддержку.

Действующая версия польской ядерно-энергетической программы (PPEJ) с 2020 года предполагает строительство двух АЭС общей мощностью 6-9 ГВт. Обе станции будут на 100% в государственной собственности.

Предыдущее правительство указало консорциум Westinghouse-Bechtel в качестве партнера по первой электростанции. Её планируют построить в поселке Любятово-Копалино в Померании. Министерство климата объявило, что программа PPEJ будет обновлена позднее в этом году. Программа должна была включать строительство малых модульных реакторов (ММР) в Польше.

Фундамент для первого реактора должен быть заложен в 2028 году, и у правительства есть заявления подрядчика, что с этого момента ему понадобится семь лет, чтобы завершить процесс строительства.

Японская телекомпания NHK сообщила, что в ходе визита в Польшу японская сторона также намерена обсудить техническое сотрудничество между японскими компаниями в строительстве новых атомных электростанций в Польше.