Японская ракета H3 вывела в космос телекоммуникационный спутник вооруженных сил «Кирамеки-3». Это третий полет этой стартовой системы в этом году и четвертый в целом.

В понедельник, 4 октября, в 8:48 утра по московскому времени с космодрома Танегасима стартовала ракета H3, которая вывела телекоммуникационный спутник «Кирамеки-3» (Kirameki 3) на геостационарную переходную орбиту. Новый аппарат будет поддерживать обороноспособность страны.

Фото: JAXA Спутник был выведен на переходную орбиту примерно через 29 минут после запуска, а потом прямая трансляция была прервана. Kirameki 3, также известный как DSN-3, будет предоставлять услуги связи в X-диапазоне после испытаний на целевой орбите. Аппарат находится в ведении корпорации DSN.

Японская ракета ждала повторного взлета несколько месяцев. Последняя миссия была осуществлена 1 июля этого года, ее целью был вывод усовершенствованного спутника наблюдения за Землей (ALOS-4) на солнечно-синхронную орбиту.

Ракета H3 имеет высоту 63 м и, как и предыдущие версии, ее название предполагает конфигурацию для конкретной задачи. Первая из двух цифр версий в названии ракет указывает количество двигателей LE-9 (жидкий водород/жидкий кислород), расположенных на первой ступени ракеты.

Фото: JAXA

Вторая цифра указывает на количество ускорителей (усовершенствованных на основе версий от ракет H-IIA и B), подключенных к стартовой системе. Что касается буквы в конце названия, то она указывает на размер обтекателя ракеты. Помимо приведенных выше характеристик, стоит отметить, что вторая ступень ракеты H3 приводится в движение двигателем LE-5B, который является тем же агрегатом, что и H-IIA и B. Конструкция GTO позволяет нести до 6,5 тонн полезной нагрузки на орбиту.

Первый полет стартовой системы состоялся в марте 2023 года и закончился неудачей. Примерно через 5 минут после запуска стартовой системы должно было произойти разделение ступеней и запуск двигателей второй ступени. Через две минуты наблюдатели заметили, что скорость ракеты снижается, после чего силовые установки второй ступени H3 не включились.

Из-за невозможности реализации миссии диспетчеры решили подать команду на уничтожение, что привело к преждевременному завершению первого испытательного полета и, как следствие, к потере спутника наблюдения ALOS-3.

Миссия в понедельник со спутником «Кирамеки-3» на борту стала третьим запуском ракеты в этом году и четвертым в целом. В конечном итоге система заменит H-IIA, находящуюся в эксплуатации более 20 лет и которой предстоит еще одна миссия.

С другой стороны, H3, как ожидается, выведет японский космический сектор на совершенно новый уровень. Примером успеха может служить лунная миссия LUPEX (Lunar Polar Exploration), которая осуществляется в сотрудничестве с Индией.