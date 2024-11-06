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kosmos_news
TrendForce: Цена твердотельных аккумуляторов быстро снизится после их выхода в серийное производство
Когда твердотельные батареи пойдут в массовое производство, цены быстро упадут.

Производители автомобилей, производители аккумуляторов и обозреватели соответствующего рынка фактически согласны с тем, что у традиционных литий-ионных аккумуляторов не очень светлое будущее. Они имеют множество недостатков по сравнению с новыми разработками и, вероятно, больше не смогут конкурировать с ними в обозримом будущем.

Считается, что твердотельные батареи имеют большой потенциал. Однако эти твердотельные батареи пока не могут производиться серийно в промышленных масштабах. Это делает этот тип батареи чрезвычайно дорогим.

Для создания производственных мощностей потребуется еще несколько лет. Но тогда цены должны быстро упасть, поскольку почти все известные компании в этой области полагаются на твердотельные батареи. К такому выводу пришли исследователи рынка TrendForce.

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы в основном используются в электромобилях. В них есть положительный и отрицательный электрод и между ними движутся ионы лития. Чтобы всё это работало, необходимо проводящее вещество — электролит. В используемых в настоящее время батареях это жидкость. В твердотельных батареях, как следует из названия, разработчики полагаются на другую технологию - аккумуляторы на основе сульфидов.

Производители в настоящее время все еще ищут идеальную химическую смесь для своих твердотельных батарей. Сульфиды (соединения серы и металла), которые играют важную роль в Toyota, Samsung SDI, LGES, SK On, CATL и BYD, оказались особенно перспективными.

Твердотельные батареи на основе сульфидов могут привести к тому, что такая батарея того же объема, что и обычная литий-ионная, будет иметь двойную емкость. В электромобиле это означало бы удвоение запаса хода.
Фото: TrendForce

Как пишет TrendForce, полутвердотельные батареи первоначально будут использоваться в качестве "переходной технологии". Используется смесь жидких и твердых электролитов. В этой области производители уже продвинулись гораздо дальше с точки зрения коммерциализации.

Первоначально цены на полутвердотельные аккумуляторы составляли $0,14 за ватт-час (Втч). По мнению исследователей рынка, ожидается, что к 2035 году цена упадет до уровня ниже $0,056 за Втч.

Когда в 2030 году начнется серийное производство твердотельных батарей, ожидается, что цены будут в диапазоне $0,14 за Втч. Поскольку многочисленные участники рынка быстро наращивают производственные мощности, цены на полноценные твердотельные батареи к 2035 году должны составить от $0,09 до $0,07 за Втч.

#технологии #электромобили #твердотельные аккумуляторы #батареии
Источник: trendforce.com
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