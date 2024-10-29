Модель нового авианосца Mugem впервые была показана на проходящей в Турции выставке вооружений.

Турция работает над новым авианосцем. Теперь у проекта есть официальное название: Mugem – Milli Uçak Gemisi. Подробности о новом судне 28 октября сообщает ресурс Futurezone.

TCG Anadolu на данный момент является крупнейшим военным кораблем турецкого флота. Фото: REUTERS

Ранее была продемонстрирована только концепт-визуализация авианосца. Теперь модель впервые была показана в рамках оружейной выставки Saha Expo 2024, которая прошла в Стамбуле. Mugem станет крупнейшим военным кораблем турецкого флота и первым авианосцем, полностью спроектированным и построенным Турцией.



Проект Mugem все еще находится на стадии доработки до начала производства самого судна. Разработчики представили характеристики авианосца:

Длина: 285 метров

Ширина: 72 метра

Водоизмещение: 60 000 тонн

Максимальная скорость: 25 узлов (46,3 км/ч)

Крейсерская скорость: 14 узлов (26 км/ч)

Дальность перемещения: 18 520 км на крейсерской скорости

Привод: 4 газовые турбины LM2500 мощностью по 23 МВт каждая

Вместимость человек: 800 человек

Количество самолетов на авианосце: 50 (пилотируемых/беспилотных)

Корпус судна был спроектирован с помощью компьютерного моделирования. Одна только конструкция носовой части должна обеспечить экономию топлива на 1,5 процента. Кроме того, форма носа судна и новый гребной винт должны создавать меньше шума в воде, что затрудняет обнаружение Mugem для гидролокатора.

Mugem имеет три стартовых площадки. Две предназначены для взлета и одна для посадки самолетов. Стартовой катапульты (устройство для запуска летательных аппаратов с небольшой площадки, корабля или судна) пока не предусмотрено. Вместо этого на судне имеется трамплин (наклонная рампа, выгнутая вверх, которая позволяет самолёту взлетать с укороченным разбегом). Однако эта конструкция является лишь частью концептуальной модели нового корабля.

Позже трамплин будет заменен плоской палубой и катапультой, когда Турция получит собственную разработанную катапультную систему. Как следует из названия, Mugem должен быть построен почти полностью без иностранных компонентов. Цель — создать авианосец, на 80 процентов состоящий из элементов и материалов отечественного производства.

Вполне возможно, что Турция захочет спроектировать электромагнитную катапульту для Mugem. Такие системы запуска являются преемниками обычных паровых катапульт и используются США на авианосце «Джеральд Форд» и Китаем на корабле «Фуцзянь».

В настоящее время планируется запускать с судна авианосный вариант истребителя Hürjet как единственный пилотируемый боевой самолет. Обычная версия легкого истребителя совершила свой первый полет в апреле 2023 года.

Помимо беспилотника TB-3, на Mugem также будет размещен беспилотник-невидимка Anka-3 . При запуске с суши его боевая нагрузка составляет 1,2 тонны. Он должен быть оснащен вооружением для атаки наземных целей. К соответствующим видам вооружения относятся крылатые ракеты и управляемые бомбы.

Аппарат Bayraktar Kızılelma разрабатывается специально для авианосцев. Стелс-дрон уже можно считать боевым беспилотным аппаратом. Он будет использоваться на Mugem и иметь полезную нагрузку 1,5 тонны. Его можно использовать как против наземных целей, так и для воздушного боя. Для этого он может быть оснащен ракетами «воздух-воздух».

Mugem не только имеет вооруженные самолеты и дроны, но и сам оснащён оружием. Соответствующие системы в основном используются для защиты от воздушных и морских атак. Имеется система запуска ракет MiDLAS с 32 пусковыми установками, содержащими зенитные и противокорабельные ракеты.

Кроме того, есть 4 системы Gökdeniz. Это аналог американской системы Phalanx. Каждая из 35-мм пушек Gökdeniz имеет собственный радар, позволяющий при необходимости автономно поражать воздушные цели на малых дистанциях. Сюда входят дроны и приближающиеся крылатые ракеты и ракеты.

Также имеется 6 единиц Aselsan STOP. Это 25-мм автоматические пушки. Боевые модули могут автоматически отслеживать цели с помощью оптического распознавания изображений.

Строительство Mugem должно начаться в этом году. Передача первого судна ВМС Турции запланирована на 2028 год. Однако для корабля такого размера такие сроки кажутся очень быстрыми — вероятно, в этом графике возникнет задержка.

В настоящее время Турция имеет в своем флоте только один авианосец: TCG Anadolu. А это вообще-то десантный корабль. Он идентичен испанскому флагману «Хуан Карлос I», поэтому проектировался не в Турции. При водоизмещении 27 000 тонн он лишь вдвое меньше Mugem.

Теоретически его можно использовать в качестве авианосца, если переконфигурировать ангар для размещения самолетов. Первоначально планировалось, что на корабле будет размещено до 10 американских F-35B. Это версия истребителя-невидимки с вертикальным взлетом.

В 2020 году США исключили Турцию из программы поставок F-35, поскольку она закупила российские ЗРК С-400. Поэтому в настоящее время на авианосце Anadolu размещены только дроны и вертолеты. Среди них американский AH-1W Super Cobra. С 2025 года он будет заменен турецким TAI T929 ATAK 2.

Anadolu, вероятно, не будет переоборудован в авианосец до тех пор, пока не продолжится разработка Kızılelma и Anka-3. Пока они не готовы к взлетам и посадкам в открытом море, переоборудование Anadolu не имеет смысла.